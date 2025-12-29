Η «αντεπίθεση» του Περισσού

Του Αντώνη Αντζολέτου

Το 2026 δεν θα έχει ενδιαφέρον μόνο για τους παραδοσιακούς μεγάλους σχηματισμούς. Αν και οι ισορροπίες πλέον έχουν αλλάξει σημαντικά. Η Νέα Δημοκρατία παλεύει για την αυτοδυναμία, η οποία μόνο αυτονόητη δεν είναι και τον νέο χρόνο το ΠΑΣΟΚ ενδεχομένως να παλέψει με το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καρυστιανού για τη δεύτερη θέση. «Σφήνα» εδώ και καιρό έχει μπει και η Πλεύση Ελευθερίας.

Από την «εξίσωση» των «ανερχόμενων» δεν θα πρέπει να βγει με βάση την υπάρχουσα εικόνα και το ΚΚΕ. Κατάφερε από τις εκλογές του Ιουνίου 2023 και το 7,69% που είχε πάρει να φτάσει στο 9,25% στις ευρωκάλπες ένα χρόνο μετά. Είχε λάβει στις ευρωεκλογές το 2019, 5,35%. Πλέον σε όλες τις μετρήσεις το Κομμουνιστικό Κόμμα εμφανίζεται ενισχυμένο «φλερτάροντας» με διψήφιο ποσοστό και σε κάποιες περιπτώσεις είναι κοντά με την Ελληνική Λύση και το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου που «κονταροχτυπιούνται» για την τρίτη θέση. Στην τελευταία μέτρηση της Pulse βρέθηκε στην εκτίμηση ψήφου στο 8,5% και το βήμα του δείχνει να έχει ανοίξει.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας έχει δώσει το «σήμα» και το ΚΚΕ πρωταγωνιστεί στα αγροτικά μπλόκα στηρίζοντας τα αιτήματά των αγροτών. Από τις συνεχιζόμενες κινητοποίησεις στον Περισσό ευελπιστούν ότι τα κέρδη θα φανούν πολύ σύντομα και στις μετρήσεις. Είναι σαφές πως προσπαθούν να εκμεταλλευτούν ένα κύμα αμφισβήτησης που έχει προκληθεί γενικότερα στην κοινωνία επιχειρώντας το κόμμα να συσφίξει ακόμα πιο πολύ τις σχέσεις του με τις λαϊκές δυνάμεις. Ιδιαίτερη είναι η απήχηση που έχουν στις πιο νέες ηλικίες. Ανάλογη κινητικότητα εμφανίζει το κόμμα και στη Βουλή και πολλές φορές η κόντρα με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου χτυπά «κόκκινο».

Στα θετικά συγκαταλέγεται και η νίκη του ΚΚΕ στις εκλογές της ΑΔΕΔΥ για πρώτη φορά. Μέσα στο μήνα η ΔΑΣ έλαβε 168 ψήφους και 22 έδρες στο ΓΣ της ΑΔΕΔΥ, με ποσοστό 25,57% ρίχνοντας από το «βάθρο» της τη ΔΑΚΕ.

Στο Κομμουνιστικό κόμμα έχουν διακρίνει πως υπάρχει μια δυσκολία ανάκαμψης του σοσιαλδημοκρατικού πόλου την οποία προσπαθούν να την εκμεταλλευτούν. Προγραμματικά δεν μπορούν να πείσουν τόσο εύκολα ένα αριστερό κομμάτι των πολιτών να το εμπιστευτεί, ωστόσο φαίνεται πως το τελευταίο διάστημα ο Περισσός και ο γενικός γραμματέας, Δημήτρης Κουτσούμπας, δείχνουν περισσότερη εξωστρέφεια. Από την πρώτη στιγμή έχουν απορρίψει τη συμμετοχή σε οποιοδήποτε σενάριο συνεργασίας με άλλες προοδευτικές δυνάμεις είτε προεκλογικά είτε μετεκλογικά.

Πηγή: skai.gr

