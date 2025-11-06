Ο Νίκος Ανδρουλάκης σπάει τα «ταμπού» και αναλαμβάνει πρωτοβουλία κατά της βίας

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γέννημα θρέμμα της Κρήτης αποφάσισε να αναλάβει δράση και να μιλήσει καθαρά για το θέμα της βεντέτας.

Τη Δευτέρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης μεταβαίνει στο Ηράκλειο, όπου θα έχει ευρεία σύσκεψη με τις τοπικές αρχές και φορείς προκειμένου να εξετάσουν ένα συνεκτικό πλαίσιο το οποίο πέρα από την εφαρμογή νόμου και την πάταξη της παράνομης οπλοκατοχής, θα συνδυάζει και μία σειρά από εκπαιδευτικές και πολιτιστικές παρεμβάσεις, εκστρατείες ενημέρωσης προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα και σε κοινωνικό επίπεδο.

«Το τραγικό περιστατικό στα Βορίζια προκαλεί βαθιά θλίψη και δίκαιη αγανάκτηση σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Η βία, οι αυτοδικίες και οι λογικές των βεντετών δεν έχουν καμία θέση στη σύγχρονη Κρήτη, ούτε σε μια κοινωνία που σέβεται τη ζωή και τον νόμο. Η Πολιτεία οφείλει να επιβάλλει την πλήρη τήρηση της νομιμότητας, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς ανοχή», σημείωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε ανάρτηση του στο Facebook.

Στον απόηχο της αιματηρής βεντέτας στα Βορίζια της Κρήτης, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε σε συνομιλητές του ότι το αποτύπωμα που το μακελειό αφήνει πίσω του, αδικεί το νησί της Κρήτης, καθώς «δεν μπορεί λόγω ενός γεγονότος να θεωρεί όλη η Ελλάδα ότι 700.000 Κρητικοί κρατούν τα όπλα και γίνονται συνεχώς δολοφονίες. Τα ποσοστά των δολοφονιών πανελλαδικά και των δολοφονιών στην Κρήτη ακολουθούν το μέσο όρο.

Οφείλουμε να βάλουμε τα φαινόμενα στην πραγματική τους διάσταση και να συμφωνήσουμε ότι δεν πρέπει να δείξουμε καμία ανοχή στην οπλοκατοχή».

Στη συνάντηση έχουν προσκληθεί ο περιφερειάρχης Κρήτης, δήμαρχοι από 24 περιοχές, τέσσερις χωρικοί αντιπεριφερειάρχες, ο περιφερειακός διευθυντής της αστυνομίας Κρήτης και οι διευθυντές των 4 νομών, οι επικεφαλής της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί, οι δικηγορικοί σύλλογοι και ο αρχιεπίσκοπος της εκκλησίας της Κρήτης.

