«Ύστερα από την έντονη αντίδραση της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην ΕΕ, των ευρωβουλευτών της ΝΔ, της κυπριακής πλευράς και συναδέλφων από άλλες πολιτικές ομάδες, το Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Centre-JRC) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (European Defence Agency) απέσυραν την απαράδεκτη αναφορά των κατεχόμενων ως "Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου" σε κείμενο για τις ενεργειακές πηγές που ανακαλύφθηκαν στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας και ζήτησαν συγνώμη για τις εσφαλμένες πληροφορίες που περιείχε η έκθεση, συμπεριλαμβανομένων αναφορών σε χάρτες που αναγνωρίζουν το παράνομο Τουρκο-Λιβυκό Μνημόνιο συνεργασίας για ΑΟΖ», σημειώνουν σε κοινή τους δήλωση οι ευρωβουλευτές της ΝΔ.

«Η αναφορά έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις θέσεις της ΕΕ και τις αποφάσεις που περιλαμβάνονται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Οι θέσεις της ΕΕ είναι γνωστές και οφείλουν να τις τηρούν όλοι και σε κάθε επίπεδο. Η διαγραφή ήταν μια επιβεβλημένη κίνηση, αλλά πρέπει να ληφθεί κάθε μέτρο, ώστε να μην υπάρξουν τέτοιου είδους αναφορές στο μέλλον», καταλήγουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

