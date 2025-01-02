Αποφασίζει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Του Αντώνη Αντζολέτου

Η συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου της Δευτέρας άνοιξε την «πόρτα» για τις τελικές αποφάσεις της Κουμουνδούρου σχετικά με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Σωκράτης Φάμελλος στην εισήγησή του ουσιαστικά φωτογράφισε το πως θέλει να κινηθεί το κόμμα. Επιθυμεί συνεννόηση με τις άλλες δυνάμεις της κεντροαριστεράς για έναν κοινό υποψήφιο. Τάχθηκε υπέρ ενός προσώπου από τον προοδευτικό χώρο τονίζοντας πως «σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε συλλογικά και συντεταγμένα στην αρχή του έτους».

Για το κόμμα του Αλέξη Χαρίτση στον ΣΥΡΙΖΑ επιθυμούν να ξαναδούν τα περιθώρια συνεργασίας είτε σε εκλογικό είτε σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Τα πάντα «πάγωσαν» μετά το «ναι» του ΣΥΡΙΖΑ στην ψήφιση των αμυντικών δαπανών στον προϋπολογισμό. Μήπως είναι η σειρά του ΣΥΡΙΖΑ να πιέσει το κόμμα του Αλέξη Χαρίτση; Υπάρχουν στελέχη που πιστεύουν πως η περίπτωση του Γιάννη Δραγασάκη - πέρα από το γεγονός ότι θα εξέφραζε το σύνολο του κόμματος - θα έφερνε τους «26» με τους «11» πιο κοντά. Ονόματα, πάντως δεν έχουν πέσει ακόμα στο τραπέζι.

Υπενθυμίζεται πως από το ΚΚΕ έχουν δηλώσει πως δεν θα αλλάξουν στάση και δεν θα στηρίξουν κανέναν υποψήφιο για την προεδρία. Δεν φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Κουμουνδούρου να βλέπουν θετικά το ενδεχόμενο να προταθεί από τον πρωθυπουργό η ανανέωση της θητείας της Κατερίνας Σακελλαροπούλου. Αυτό που γνωρίζουν είναι πως η πρόταση που θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα ανατραπεί, καθώς ο νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας πλέον εκλέγεται ακόμα και με απόλυτη πλειοψηφία. Μένει να διευκρινιστεί - και φαίνεται πως μπήκε στο τραπέζι της σύσκεψης της Δευτέρας - κατά πόσο ο Σωκράτης Φάμελλος θα συναντηθεί σύντομα με τους άλλους αρχηγούς της αντιπολίτευσης. Εκκρεμεί, άλλωστε και η πρόταση που είχε κάνει ο Αλέξης Χαρίτσης για ένα ραντεβού η οποία είχε βασιστεί στην υποψηφιότητα του Χρήστου Ράμμου για τη θέση του πρώτου πολίτη της χώρας που δεν προχώρησε.

Σωκράτης Φάμελλος, Ράνια Σβίγκου, Γιώργος Βασιλειάδης, Όλγα Γεροβασίλη, Ρένα Δούρου, Κώστας Ζαχαριάδης, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, Διονύσης Καλαματιανός, Γιώργος Καραμέρος, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Νίκος Παππάς, Παύλος Πολάκης, Γιάννης Ραγκούσης, που απαρτίζουν το Εκτελεστικό γραφείο, θα συναντηθούν και πάλι σε νέα συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου. Τις τελικές αποφάσεις, ωστόσο αναμένεται να τις πάρει η Πολιτική Γραμματεία ακόμα και στο πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα.

