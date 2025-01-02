Ο πολιτικός Καζαμίας του 2025: Ερωτήματα, εκτιμήσεις και σενάρια

Της Δώρας Αντωνίου

Τα ανοιχτά πολιτικά μέτωπα που κληροδοτεί στη νέα χρονιά το 2024 δεν είναι λίγα και αρκετά ερωτήματα ζητούν απαντήσεις στην αρχή του 2025. Οι επιλογές της πολιτικής ηγεσίας θα καθορίσουν όχι μόνο την εξέλιξη των ζητημάτων αυτών, αλλά και άλλων, που επηρεάζονται λιγότερο ή περισσότερο. Αλλωστε, οι αποφάσεις και οι επιλογές που γίνονται για τα μεγάλα πολιτικά ζητήματα, κατά κανόνα επηρεάζουν ευρύτερα τις εξελίξεις. Η προσπάθεια να προβλέψει κάποιος την πορεία των πραγμάτων δεν είναι εύκολη, μοιάζει με έναν ιδιότυπο «πολιτικό Καζαμία» της αρχής του χρόνου, καθώς σπανίως οι εξελίξεις είναι ευθύγραμμες και οι αιφνιδιασμοί δεν μπορούν να αποκλειστούν.

Στην αρχή του νέου έτους, ορισμένα από τα βασικά ερωτήματα που ξεχωρίζουν και ζητούν απαντήσεις, είναι:

- Ποιος ή ποια θα επιλεγεί για την Προεδρική εκλογή;

Θα χρειαστεί υπομονή μέχρι τα μέσα του μήνα, καθώς ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει τοποθετήσει χρονικά την ανακοίνωση των αποφάσεών του εκείνη την περίοδο. Τα ονόματα που έχουν ακουστεί τους τελευταίους μήνες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών. Η μοναδική δημόσια πρόταση ήταν αυτή του Αλέξη Χαρίτση, που πρότεινε τον επικεφαλής της ΑΔΑΕ, Χρήστο Ράμμο, ο οποίος στη συνέχεια δεν αποδέχθηκε την πρόταση. Σε σχέση με τις πιθανές επιλογές του πρωθυπουργού, ο οποίος έχει τον τελευταίο και καθοριστικό λόγο, μια ευρεία φημολογία αναπτύχθηκε ως προς τα κριτήρια, με κάποιους να υποστηρίζουν ότι θα προσανατολιστεί σε μια παραταξιακή υποψηφιότητα και άλλους να επιμένουν ότι η πολιτική ιδιοσυγκρασία του είναι υπέρ της αναζήτησης επιλογών με ευρύτερη σημειολογία, που μπορούν να συγκεντρώσουν και ευρεία υποστήριξη. Υπάρχουν και εκείνοι που υποστηρίζουν ότι ο κ. Μητσοτάκης θα επιδιώξει να επιβεβαιώσει την ορθότητα της απόφασής του να προτείνει την κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου, προτείνοντάς της εκ νέου. Ο καιρός, πλέον, εγγύς. Ίδωμεν.

- Μπορεί η Προεδρική εκλογή να πυροδοτήσει ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις;

Σίγουρα δεν μπορεί να οδηγήσει αυτομάτως σε εκλογές, καθώς συνταγματικά έχει αποσυνδεθεί πλέον η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από την προσφυγή στις κάλπες. Με την αναθεώρηση του άρθρου 32 του Συντάγματος το 2019, καταργήθηκε η διάταξη που προέβλεπε υποχρεωτική διάλυση της Βουλής σε περίπτωση αδυναμίας εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας με πλειοψηφία τριών πέμπτων, δηλαδή 180 βουλευτών. Πλέον, Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να εκλεγεί ακόμα και με σχετική πλειοψηφία, δηλαδή με λιγότερες από 151 ψήφους, χωρίς να υπάρχει κατώτατο όριο.

Αν και συνταγματικά δεν υπάρχει κώλυμα, τυχόν εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας με μικρό αριθμό θετικών ψήφων, πολιτικά, δεν είναι το καλύτερο σενάριο και σίγουρα μια τέτοια εξέλιξη θα προκαλούσε κραδασμούς και θα είχε επιπτώσεις συνολικά στην εικόνα του πολιτικού συστήματος, οι οποίες θα μπορούσαν ακόμα και να δρομολογήσουν ή να επιταχύνουν εκλογικές διαδικασίες.

- Πόσο πιθανός είναι ένας ανασχηματισμός της κυβέρνησης;

Η φημολογία για αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα είναι έντονη εδώ και λίγο καιρό. Οι εκτιμήσεις συντείνουν στο ότι της Προεδρικής εκλογής θα ακολουθήσει ανασχηματισμός, καθώς θα επιδιωχθεί συνολικά να δοθεί ένα μήνυμα επανεκκίνησης. Δεν αποκλείεται, βεβαία, η ίδια η Προεδρική εκλογή να καταστήσει αναπόφευκτες τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ας μην ξεχνάμε ότι ανάμεσα στα ονόματα που έχουν ακουστεί ως πιθανές επιλογές είναι και αυτά υπουργών της κυβέρνησης, όπως του Νίκου Δένδια και της Λίνας Μενδώνη.

- Τι περιμένουμε σε σχέση με τη συνταγματική αναθεώρηση;

Η προηγούμενη συνταγματική αναθεώρηση ολοκληρώθηκε στα τέλη Δεκεμβρίου του 2019, οπότε μόλις πριν λίγες μέρες συμπληρώθηκαν τα πέντε χρόνια, που προβλέπονται ως αναγκαίο μεσοδιάστημα και μπορεί να αρχίσει η συζήτηση για την επόμενη αναθεώρηση του Συντάγματος. Από την τρέχουσα Βουλή θα αποφασισθεί ποιες διατάξεις θα μπορούν να αναθεωρηθούν στην επόμενη και αν η αναθεώρησή τους θα απαιτεί απλή πλειοψηφία 151 ψήφων ή αυξημένη πλειοψηφία 180 ψήφων.

Θεωρείται βέβαιο ότι στη συζήτηση για αναθεώρηση θα μπει το άρθρο 16 του Συντάγματος για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, έχει δημοσίως προτείνει αλλαγές στα προβλεπόμενο για τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.