Απαλλαγή των 13 κατηγορουμένων στην υπόθεση των «Σπαρτιατών» εισηγήθηκε η εισαγγελέας

Την απαλλαγή των 13 κατηγορουμένων για την υπόθεση των «Σπαρτιατών», που αφορούσε στην κατηγορία της εξαπάτησης του εκλογικού σώματος, με ηθικό αυτουργό τον Ηλία Κασιδιάρη πρότεινε η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων.

«Δεν αποδείχθηκε η κατηγορία. Θα πρέπει άπαντες οι κατηγορούμενοι να απαλλαχθούν» ανέφερε η εισαγγελική λειτουργός για τους κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων πρώην και νυν βουλευτές των «Σπαρτιατών», ο Ηλίας Κασιδιάρης και ένας δικηγόρος.

Οι κατηγορούμενοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη μετά τις αναφορές του επικεφαλής του κόμματος Βασίλη Στίγκα για παρασκηνιακές και έκνομες ενέργειες, Greek Mafia και «Don Corleone».

Πηγή: skai.gr

