Άνοιξε η συζήτηση για διεξαγωγή debate και στον ΣΥΡΙΖΑ

Του Αντώνη Αντζολέτου

Στην Κουμουνδούρου φαίνεται πως ζήλεψαν την απήχηση και τη συζήτηση που ακολούθησε το debate του ΠΑΣΟΚ και έχουν αρχίσει να καλοβλέπουν αυτήν την πιθανότητα. Είναι πολύ νωρίς για να ξεκινήσει η συγκεκριμένη κουβέντα, ωστόσο οι προθέσεις έχουν ήδη αρχίσουν να φαίνονται. Όλα θα αρχίσουν να μπαίνουν στο τραπέζι όσο πλησιάζει το συνέδριο του κόμματος (1-3 Νοεμβρίου).

«Πρέπει να γίνει δημόσια συζήτηση. Τι θα κάνουμε; Είναι δυνατόν να κρυφτούμε πάλι μέσα στα γραφεία; Όχι βέβαια. Η συζήτηση πρέπει να γίνει έξω», ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος στο OPEN. Βουλευτές και στελέχη που βρίσκονται στην πλευρά των «87» τοποθετούνται συνεχώς υπέρ μια τηλεμαχίας, όπως για παράδειγμα ο Χρήστος Γιαννούλης. Αλλά και εκτός της νέας πλειοψηφίας θετική άποψη έχει εκφράσει η Έλενα Ακρίτα.

O Παύλος Πολάκης έχει δηλώσει πως επιθυμεί να γίνει τηλεμαχία. Από τη στιγμή που ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας κινείται αυστηρά προγραμματικά το βήμα της δημόσιας τηλεόρασης θα είναι η καλύτερη ευκαιρία.

Για το θέμα δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα ο Στέφανος Κασσελάκης ο οποίος έχει διαλέξει να ακολουθήσει μια διαφορετική επικοινωνιακή στρατηγική. Πραγματοποιεί περιοδείες και στοχευμένες επισκέψεις όπως αυτή χθες στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα όπου βρήκε τραγικό θάνατο ο μετανάστης από το Πακιστάν.

Δεν είναι λίγοι όσοι εκτιμούν πως ενδεχομένως ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να μη δεχτεί να καθίσει στο τραπέζι με τους υπόλοιπους υποψηφίους για την προεδρία. Τα ελληνικά του έχουν βελτιωθεί αισθητά σε σχέση με ένα χρόνο πριν, ωστόσο κανείς δεν γνωρίζει αν είναι έτοιμος για μια τέτοιου είδους σύγκρουση. Αν δείξει κάποια αδυναμία σε αυτό το πεδίο είναι φυσιολογικό τόσο από το στρατόπεδο του Σωκράτη Φάμελλου όσο και του Παύλου Πολάκη να το εκμεταλλευτούν. Ο Στέφανος Κασσελάκης, πάντως έχοντας την αμερικανική κουλτούρα γνωρίζει καλά τέτοιου είδους διαδικασίες. Είναι οικείες και δεύτερη φύση για όσους ζουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Το debate στην προεκλογική μάχη του ΣΥΡΙΖΑ θα έχει πολλά να δώσει. Δεν έγινε τον περασμένο Σεπτέμβριο και τώρα με τον φόβο η συμμετοχή να είναι χαμηλή ενδεχομένως λειτουργήσει θετικά για την Κουμουνδούρου. Ειδικά αν οι όροι έχουν τα στοιχεία ελευθερίας που είχε και η «πράσινο τηλεμαχία». Όπως όλα δείχνουν οι υποψήφιοι για την προεδρία θα είναι τρεις εκτός και αν προστεθεί ο Απόστολος Γκλέτσος. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να είναι μια λιγότερο κουραστική συζήτηση σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, καθώς οι «έξι» έφτασαν να συζητούν για περισσότερο από τρεις ώρες. Το επόμενο διάστημα αναμένεται η συζήτηση να φουντώσει ειδικά από όσους πιστεύουν πως μια τηλεμαχία θα τους δώσει σημαντικούς «πόντους» στην πορεία για την 24η Νοεμβρίου.



Πηγή: skai.gr

