Ανοίγει το βήμα του ο Αλέξης Τσίπρας: Ομάδα Εργασίας, Ιωάννινα και Λάρισα

Η «βελόνα» του Αλέξη Τσίπρα δεν κουνήθηκε μέσα στον Ιανουάριο. Τόσο η δημοσκοπική όσο και αυτή που προσδιορίζει τους σχεδιασμούς για το καινούργιο κόμμα. Αποφάσισε να ταράξει τα «νερά» χθες όταν ανακοίνωσε την πρόθεσή του να συστήσει μια ομάδα επεξεργασίας κειμένου θέσεων με στόχο τη σύγκλιση της Σοσιαλδημοκρατίας, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της Πολιτικής Οικολογίας. Δηλαδή τα τρία ιδεολογικά ρεύματα τα οποία θα επιχειρήσει να ενεργοποιήσει το επόμενο διάστημα προκειμένου να ξαναμπεί στο πολιτικό παιχνίδι.

Πρόκειται για τη διακήρυξη του προγράμματος του νέου φορέα; Θα μπορούσε να δοθεί και αυτή η ερμηνεία. Η έναρξη του διαλόγου με την κοινωνία θα γίνει με αυτόν τον τρόπο με τον πρώην πρωθυπουργό να μην αποκλίνει καθόλου από τον στόχο της δημιουργίας μιας ισχυρής προοδευτικής παράταξης. Δεν μπαίνει δηλαδή σε καμία διαδικασία προγραμματικών συμφωνιών με άλλες πολιτικές δυνάμεις. Και αυτό γίνεται ξεκάθαρο και από το περιβάλλον του.

Οι δημοσκοπήσεις τρέχουν και τα νούμερα, σύμφωνα με αρκετά στελέχη της Κεντροαριστεράς, θα μπορούσαν να ήταν καλύτερα για τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεχομένως ο κόσμος να περιμένει να γίνει πιο συγκεκριμένος όσον αφορά το αφήγημα. Η Μαρία Καρυστιανού δείχνει να προηγείται με αρκετή διαφορά, ωστόσο έμπειρα στελέχη υποστηρίζουν πως δεν πρόκειται για τίποτα περισσότερο παρά για μια φωτογραφία της στιγμής. Είναι γεγονός πάντως, πως ο κόσμος που είτε είναι αποφασισμένος να ακολουθήσει τον Αλέξη Τσίπρα είτε δείχνει κάποιο ενδιαφέρον περιμένει να ακούσει ένα συγκεκριμένο αφήγημα. Και ενδεχομένως η υπομονή του κάποια στιγμή να εξαντληθεί. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν φαίνεται να σκοπεύει να αλλάξει τους σχεδιασμούς του και να προχωρήσει σε ανακοινώσεις πριν από το Πάσχα. Θα πρέπει να δείξει, όμως πως υπάρχει κινητικότητα διαμορφώνοντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί. Αυτό έκανε με τη σύσταση της συγκεκριμένης ομάδας ζητώντας από τον Γιώργο Σιακαντάρη, προερχόμενο από την Ανανεωτική Αριστερά του ΠΑΣΟΚ, να αναλάβει να συντονίσει το εγχείρημα.

Συμπεριλαμβάνονται εκπρόσωποι και των άλλων ιδεολογικών ρευμάτων αφού ο Νίκος Ράπτης είναι συμπρόεδρος του «Κόσμος» του Πέτρου Κοκκάλη και ο Άρης Στυλιανού μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς.

Από το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα αναφέρεται πως «η Ομάδα θα εργαστεί για τη διαμόρφωση ενός συγκροτημένου κειμένου πολιτικών αρχών και κατευθύνσεων, που θα αποτυπώνει τη νέα κοινή προγραμματική και αξιακή αφετηρία. Με τον τρόπο αυτό, φιλοδοξεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός ανανεωμένου αλλά και συνεκτικού πολιτικού στίγματος με διάρκεια και προοπτική».

Το ερχόμενο Σάββατο ο πρώην πρωθυπουργός θα βρεθεί στα Ιωάννινα για να παρουσιάσει την Ιθάκη. Αρκετοί αναμένουν να ανοίξει λίγο περισσότερο τα χαρτιά του, ενώ έχει ήδη προγραμματιστεί και ο πέμπτος σταθμός που θα είναι η Λάρισα.

