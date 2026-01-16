Δεν τίθεται ζήτημα συμμετοχής του Κώστα Ανεστίδη στη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες, που είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι της Δευτέρας, διαμήνυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στον απόηχο και των ύβρεων του αγροτοσυνδικαλιστή κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όπως ανέφερε στο ΟΡΕΝ, «πολύ πριν το βίντεο με τις ύβρεις η περίπτωση του κ. Ανεστίδη δεν θα μπορούσε να γίνει ανεκτή», προσθέτοντας ότι το επίμαχο υλικό «επιβεβαιώνει ότι η στάση αυτή ξεπερνάει τα όρια της χυδαιότητας». Παράλληλα, ανέφερε πως «ο κ. Ανεστίδης ήταν ενεργό μέλος της ΝΔ μέχρι το 2019, από τότε δεν ήταν ενεργό και με αφορμή όσα έχουν συμβεί αυτές τις ημέρες δεν είναι πια ούτε στις λίστες των ανενεργών μελών της ΝΔ, έχει διαγραφεί από τις λίστες, δεν τίθεται θέμα παρουσίας του στη συζήτηση».

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε μάχη με νοσηρές μειοψηφίες και μέσα στο κόμμα με ανθρώπους που πιστεύουν ότι μέσα από συνδικαλιστικές οργανώσεις μπορούν να πιέζουν», υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι τέτοια πρόσωπα, τόσο λόγω του βίντεο όσο και λόγω των ελέγχων που εκκρεμούν εις βάρος τους, «δεν έχουν θέση στη συνάντηση». Πρόσθεσε επίσης πως «αναμένουμε μέσα στην ημέρα τη λίστα των αγροτών», τονίζοντας ότι οι βασικές προϋποθέσεις είναι να είναι ανοιχτοί οι δρόμοι και να μην συμμετέχουν όσοι είναι ελεγχόμενοι ή έχουν επιδείξει παραβατικές συμπεριφορές «όπως οι νταήδες που έσπασαν περιπολικά».

«Φυσικά και θέλω να παραστώ στο Μαξίμου»

Την ίδια ώρα, ο Κώστας Ανεστίδης εμφανίστηκε αμετακίνητος το πρωί της Πέμπτης (16/1), μετά τις πρωτοφανείς ύβρεις κατά του πρωθυπουργού. Ζήτησε μεν συγγνώμη, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι οι εκφράσεις του ειπώθηκαν εκτός αέρα και ότι πρόκειται για πράγματα «που λένε όλοι». Αρχικά ανέφερε ότι όσα είπε «ήταν εκ παραδρομής, ήταν εκτός συζήτησης, εκτός αέρα», ενώ σε ερωτήσεις για το αν έχει μετανιώσει επανέλαβε ότι «είπα είναι εκ παραδρομής αυτό».Ύστερα απάντησε «εντάξει, ζητάω και συγγνώμη δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα».

«Εγώ επειδή είμαι ευθύς χαρακτήρας, ζητάω και συγγνώμη, αυτά που εκφράζω τα νιώθω και βγαίνουν από την ψυχή μου είτε είναι καλά είτε κακά λόγια», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος υποστήριξε ότι «αυτό που έγινε ήταν χυδαίο γιατί όταν είσαι εκτός αέρα... εγώ απλά το είπα φιλικά σε όλους, ξέρουμε τι λένε όλοι οι Έλληνες, όλοι τα ίδια λένε», ενώ για τη χειρονομία προς τα γεννητικά του όργανα ανέφερε πως «υπήρχε και συζήτηση πιο μπροστά για την επίθεση που μου έχει γίνει».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι «εγώ βγήκα στους δρόμους και κατηγορούσα την πολιτική, την προσωπική επίθεση δεν την ξεκίνησα εγώ», επιμένοντας ότι, παρά τα όσα είπε για τον πρωθυπουργό, «φυσικά θέλω να πάω στο Μαξίμου για να ξεσκεπάσω κάποιες αλήθειες που ξέρω». Ισχυρίστηκε ακόμη ότι δέχεται επιθέσεις επειδή γνώριζαν πως «θα βγει χαρτί από την ευρωπαϊκή εισαγγελέα αν διώκομαι ή όχι», παραθέτοντας απάντηση σύμφωνα με την οποία «το αίτημα απορρίπτεται καθόσον ο αιτών θα λάβει γνώση εις βάρος του δικογραφίας εφόσον προσκληθεί για παροχή εξηγήσεων».

Καταλήγοντας, ο Κώστας Ανεστίδης δήλωσε:

«Εγώ δεν έχω προσωπικά κάτι εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη, το τι έχουμε με τους αγρότες είναι άλλο καπέλο. Είναι πρωθυπουργός μου, είμαι εκλεγμένος να αντιπαραθέσω τα αιτήματα των αγροτών. Δεν με θέλουν εκεί, φοβούνται τι θα αντιμετωπίσουν».

Υπενθυμίζεται πως η επίθεση κατά του πρωθυπουργού σημειώθηκε στο μπλόκο των Μαλγάρων, όταν δημοσιογράφοι πλησίασαν τον αγροτοσυνδικαλιστή για δηλώσεις σχετικά με τις κινητοποιήσεις. Ο κ. Ανεστίδης εξαπέλυσε πρωτοφανείς ύβρεις, μιλώντας για «ματσούκια» που «θα χώσει στον κ... του Μητσοτάκη και θα χοροπηδάει ο π...», ενώ όταν του επισημάνθηκε ότι τα σχόλια αυτά θα μπορούσαν να μεταδοθούν, προχώρησε σε χαρακτηριστική χειρονομία.

Παρότι ελεγχόμενος από τον εισαγγελέα, είχε αρχικά οριστεί να εκπροσωπήσει το μπλόκο των Μαλγάρων στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ωστόσο η δημοσιοποίηση του σχετικού βίντεο ίσως να ανατρέπει τα δεδομένα.

