Το δικό του σχόλιο για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού έκανε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος, ο οποίος μιλώντας στον ΣΚΑΪ χαρακτήρισε την κάθοδό της στην πολιτική ως χρήσιμη. «Ο καθένας έχει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι. Η ίδια έχει πάρα πολύ χρόνο μπροστά της μέχρι τις εκλογές να δείξει πώς θα πορευτεί και σε ποιο πολιτικό φάσμα», όπως είπε.

«Μέχρι στιγμής - και δεν κάνω δίκη προθέσεων - κινείται στη συντηρητική παράταξη και περιστοιχίζεται από πρόσωπα που μιλούν για λογαριασμό της, που πρώτα είναι μαζί και μετά πάνε απέναντι από τη δεξιά πολυκατοικία. Την κυρία Γρατσία, για παράδειγμα», υπογράμμισε.

Κληθείς να σχολιάσει και το ότι η κ. Καρυστιανού περιγράφει και τον ΣΥΡΙΖΑ ως μέρος της διαφθοράς στην Ελλάδα, ο κ. Καραμέρος σημείωσε:

«Η κ. Καρυστιανού στην πρώτη της πολιτική τοποθέτηση επέλεξε να μην πει κουβέντα για τον κ. Μητσοτάκη και τα δυο πρώτα Μνημόνια και να επιτεθεί στον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό δείχνει κάποιες προθέσεις. Επίσης, θα πρέπει να τοποθετηθεί για μια σειρά ζητημάτων, όπως αν συμφωνεί πχ με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Γιατί την ιστορία "ούτε Αριστερά ούτε Δεξιά" την έχουμε ξαναδεί και θα δανειστώ μια φράση - και δεν αφορά την κ. Καρυστιανού - η οποία λέει "οι ανεξάρτητοι πρωτοετείς προκύπτουν δευτεροετείς ΔΑΠίτες"».

Πηγή: skai.gr

