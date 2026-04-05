Ανδρουλάκης: «Το Μεσολόγγι έπεσε, αλλά δεν νικήθηκε»

«Σήμερα συμπληρώνονται δύο αιώνες από την Ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου. Μία θυσία για την ελευθερία του ελληνικού λαού. Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι με τον αγώνα τους ενέπνευσαν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλον τον κόσμο», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, στις εκδηλώσεις για την επέτειο 200 ετών από την Ηρωική Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων του Μεσολογγίου.

«Το Μεσολόγγι έπεσε, αλλά δεν νικήθηκε. Η ιερή του παρακαταθήκη παραμένει ζωντανή και φωτίζει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον μας», πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Σήμερα τιμούμε τους ήρωές μας, όσους θυσιάστηκαν και απέδειξαν ότι η δύναμη του λαού μας είναι η ενότητα, η αντοχή και οι αξίες μας», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

