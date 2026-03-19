Νίκος Ανδρουλάκης: Βίντεο στο TikTok από την προσύνοδο των σοσιαλιστών στις Βρυξέλλες

Μήνυμα από τον Ανδρουλάκη για ετις υρωπαϊκές πρωτοβουλίες ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή και την ανάγκη θωράκισης της χώρας από οικονομικές επιπτώσεις κοινωνίας

Νίκος Ανδρουλάκης

Το μήνυμα για ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες ειρήνευσης στη Μέση Ανατολής σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και την ανάγκη θωράκισης της ελληνικής κοινωνίας από τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου αναδεικνύει με βίντεο του στο TikTok ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά την προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στις Βρυξέλλες.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισημαίνει ότι λύση στην επιβάρυνση των πολιτών δεν είναι τα επιδόματα-αντίδωρα απο την υπεραπόδοση των φόρων εν μέσω ακρίβειας, αλλά οι θεσμικές παρεμβάσεις όπως η μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ στα καύσιμα όσο διαρκεί η κρίση, συνδυασμένη με αυστηρούς ελέγχους για να φτάσει στον καταναλωτή.

 

@nikos.androulakis

174.813 έκαναν την αρχή. Την Ελλάδα που αξίζουμε, θα την κερδίσουμε μαζί.

♬ πρωτότυπος ήχος - Nikos Androulakis

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Νίκος Ανδρουλάκης Κρίση στη Μέση Ανατολή ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ
