Το μήνυμα για ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες ειρήνευσης στη Μέση Ανατολής σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και την ανάγκη θωράκισης της ελληνικής κοινωνίας από τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου αναδεικνύει με βίντεο του στο TikTok ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά την προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στις Βρυξέλλες.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισημαίνει ότι λύση στην επιβάρυνση των πολιτών δεν είναι τα επιδόματα-αντίδωρα απο την υπεραπόδοση των φόρων εν μέσω ακρίβειας, αλλά οι θεσμικές παρεμβάσεις όπως η μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ στα καύσιμα όσο διαρκεί η κρίση, συνδυασμένη με αυστηρούς ελέγχους για να φτάσει στον καταναλωτή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

