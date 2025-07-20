«51 χρόνια από τη βάρβαρη εισβολή του Αττίλα, το Κυπριακό παραμένει ανοιχτή πληγή για τον Ελληνισμό, την Ευρώπη και το διεθνές δίκαιο», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Όπως τονίζει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης: «Δεν ξεχνάμε τους νεκρούς, τους αγνοούμενους, τους πρόσφυγες. Η αλήθεια δεν παραγράφεται. Η ιστορία δεν αναθεωρείται. Η κατοχή δεν νομιμοποιείται. Οι συστηματικές προκλήσεις της τουρκικής ηγεσίας, όπως το άνοιγμα των Βαρωσίων και η παράνομη απαίτηση για αναγνώριση του ψευδοκράτους, δεν πρόκειται ποτέ να βρουν ανταπόκριση από τη διεθνή κοινότητα. Το ψευδοκράτος είναι δημιούργημα της εισβολής. Δεν έχει και δεν θα αποκτήσει ποτέ καμία νομιμοποίηση».

«Αγωνιζόμαστε για τη μόνη δίκαιη και βιώσιμη λύση που είναι η επανένωση του νησιού στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, χωρίς εγγυήσεις, χωρίς κατοχικά στρατεύματα. Όσο η πληγή του Κυπριακού παραμένει ανοικτή, ο αγώνας αυτός θα συνεχίζεται», καταλήγει ο κ. Ανδρουλάκης.

ΣΥΡΙΖΑ: Ο αγώνας για τον τερματισμό της κατοχής και για την επανένωση της Κύπρου παραμένει επίκαιρος

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Συμπληρώνονται σήμερα 51 χρόνια από την παράνομη τουρκική εισβολή τον Ιούλη του 1974 στην Κύπρο, η οποία ακολούθησε το πραξικόπημα της χούντας των συνταγματαρχών. Δεν ξεχνάμε τι ζημιά έκανε η προδοσία της Κύπρου από την ελληνική ακροδεξιά.

Ένα έγκλημα, με τραγικό απολογισμό χιλιάδες νεκρούς, τραυματίες και αγνοούμενους και περισσότερους από 200 χιλιάδες πρόσφυγες, που οδήγησε στην παράνομη κατοχή του 37% της Κύπρου. Τιμούμε τη μνήμη όσων αγωνίστηκαν και έχασαν τη ζωή τους, συμπαραστεκόμαστε στο δράμα των οικογενειών των αγνοουμένων.

Δεν θα πάψουμε να στηρίζουμε το αίτημα και τη διεκδίκηση της Κύπρου για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μόνη βάση για λύση αποτελεί η διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, με μία κυριαρχία, μία ιθαγένεια και μία διεθνή εκπροσώπηση, με κατάργηση των εγγυήσεων και αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων που θα είναι προς όφελος και των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων.

Η διεθνής κοινότητα και ιδίως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί και δεν πρέπει να κλείνει τα μάτια και να αποφεύγει την αναφορά στη συνεχιζόμενη παράνομη τουρκική κατοχή. Ο αγώνας για τον τερματισμό της κατοχής και για την επανένωση της Κύπρου παραμένει επίκαιρος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τη δικαίωση των αγώνων του Κυπριακού λαού, προκειμένου να μπει ένα τέλος στο άθλιο αυτό καθεστώς της διχοτόμησης».

51 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, τιμούμε τη μνήμη των πεσόντων και στεκόμαστε στο πλευρό του Κυπριακού λαού.



Δήλωση Σωκράτη Φάμελλου

«51 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, τιμούμε τη μνήμη των πεσόντων και στεκόμαστε στο πλευρό του Κυπριακού λαού.

Η Ευρώπη και η διεθνής κοινότητα δεν μπορούν να κλείνουν τα μάτια στην κατοχή και διχοτόμηση της Κύπρου, στην καταπάτηση του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Απαιτούμε να εφαρμοστούν οι αποφάσεις του ΟΗΕ. Και η Ευρώπη να πάρει μέτρα για την παράνομη κατοχή μιας ευρωπαϊκής χώρας από την Τουρκία.

Απαιτείται άμεσα η αποχώρηση των στρατευμάτων και η επανέναρξη των συζητήσεων από εκεί που σταμάτησαν το 2017, με στόχο τη δημιουργία μιας Διζωνικής – Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Και για τον λόγο αυτό απαιτούνται ουσιαστικές πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης.

Η Ειρήνη και η Δικαιοσύνη δεν είναι αιτήματα μόνο του Κυπριακού λαού. Είναι υποχρέωση της Ευρώπης, αλλά και απαίτηση όλων των προοδευτικών και δημοκρατών πολιτών και των λαών όλου του κόσμου».

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ

«51 χρόνια συμπληρώθηκαν από το έγκλημα σε βάρος του κυπριακού λαού, την τουρκική εισβολή που είχε σαν αποτέλεσμα χιλιάδες νεκρούς, αγνοούμενους και εκτοπισμένους και την κατοχή του 37% της Κύπρου, η οποία διαρκεί μέχρι σήμερα. Το απαραίτητο άλλοθι για την εισβολή του ΝΑΤΟϊκού τουρκικού στρατού, το είχε δώσει λίγες μέρες πριν η επίσης ΝΑΤΟϊκή ελληνική Χούντα, με το πραξικόπημα που ενορχήστρωσε κατά της κυβέρνησης του Μακάριου, ενώ απροκάλυπτη κάλυψη στην εισβολή έδωσαν οι ΗΠΑ και το ίδιο το ΝΑΤΟ με τη στάση τους. Αυτή η ιστορική αλήθεια καταρρίπτει τα αφηγήματα σύμφωνα με τα οποία αυτού του είδους οι συμμαχίες μπορούν να παρέχουν διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων οποιουδήποτε λαού» τονίζει σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ και προσθέτει:

«Αυτό βιώνει, άλλωστε, ο κυπριακός λαός και σήμερα, καθώς η ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, η ενδυνάμωση των σχέσεων με το ΝΑΤΟ, οι στρατηγικές συμμαχίες με τις ΗΠΑ και το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ, όχι μόνο δεν έχουν την ευεργετική επίδραση στην αναζήτηση "δίκαιης" λύσης στο Κυπριακό που υπόσχονταν οι κυβερνήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά, αντίθετα, αποτελούν καταλύτη για επικίνδυνες διευθετήσεις, στο έδαφος της αναβάθμισης του νησιού στον ευρωατλαντικό σχεδιασμό, του παζαριού για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας και τα ελληνοτουρκικά, αλλά και συνολικά των επικίνδυνων πολεμικών εξελίξεων στην περιοχή.

Όπως και στην Ελλάδα -με πρόσφατο χαρακτηριστικό παράδειγμα τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κρήτης και Λιβύης- έτσι και στην Κύπρο, έχουν διαψευσθεί πλήρως οι αβάσιμες προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν για το ρόλο του νησιού ως ενεργειακού κόμβου στην περιοχή και την εγγύηση που θα παρείχε η εμπλοκή μεγάλων ενεργειακών κολοσσών από τις ΗΠΑ και αλλού για την ασφάλεια του λαού του.

Στο ίδιο φόντο, αναβαθμίζεται ο ρόλος του ψευδοκράτους στη στρατηγική της Τουρκίας και εργαλειοποιείται ως στρατιωτική βάση και μέσο διεκδίκησης ενεργειακών πόρων στην περιοχή και επιχειρείται να ανοίξει ο δρόμος για "απευθείας εμπόριο, πτήσεις και επαφές" άλλων κρατών με το ψευδοκράτος. Με τη συνενοχή του ευρωατλαντικού παράγοντα, προωθείται το σχέδιο των "δύο συνιστώντων κρατών", που πρόκειται για λύση διχοτομική, σαν αυτή που απέρριψε ο κυπριακός λαός στο δημοψήφισμα για το "σχέδιο Ανάν", ενώ δυναμώνει το ενδεχόμενο του κρατικού διαμελισμού της Κύπρου, στον οποίον επιμένει η Τουρκία».

«Το πιο επικίνδυνο στοιχείο είναι ότι, με ευθύνη των παραπάνω παραγόντων, έχει αδυνατίσει η αντιμετώπιση του Κυπριακού προβλήματος ως διεθνούς προβλήματος εισβολής και κατοχής. Αυτό το απαράδεκτο και αδιέξοδο πλαίσιο συζήτησης επιβεβαιώθηκε και στην πρόσφατη άτυπη πενταμερή συνάντηση στη Νέα Υόρκη» επισημαίνει το ΚΚΕ και καταλήγει στην ανακοίνωσή του:

«Αυτό που απαιτείται σήμερα, είναι η ανάπτυξη της συντονισμένης εργατικής-λαϊκής πάλης, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, κόντρα στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς για το νησί, για την επανένωση της Κύπρου και του λαού της, για να υψωθεί τείχος αντίστασης στον εθνικισμό και τον κοσμοπολιτισμό του κεφαλαίου, για Κύπρο ανεξάρτητη και ενιαία, δηλαδή ένα και όχι δύο κράτη, με μία και μόνη κυριαρχία, μία ιθαγένεια και διεθνή προσωπικότητα, κοινή πατρίδα Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Μαρωνιτών, Αρμένιων και Λατίνων, χωρίς κατοχικά και κάθε είδους ξένα στρατεύματα και βάσεις, χωρίς εγγυητές και προστάτες, με το λαό κυρίαρχο».

