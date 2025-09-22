Του Αντώνη Αντζολέτου

Στις εκλογές του 2023, στους κεντρώους, είχε επικρατήσει, σύμφωνα με τα exit polls, η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί. Στις ευρωεκλογές η εικόνα αντιστράφηκε και πλέον η μάχη είναι ανοιχτή. «Σφήνα», σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της Pulse, εμφανίζεται να μπαίνει και ο Αλέξης Τσίπρας. Χάνει από τον Νίκο Ανδρουλάκη στο κέντρο έχει, όμως μεγαλύτερο έρεισμα στην κεντροαριστερά.

Σε επίπεδο αρχηγών ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει να έχει μεγάλη απήχηση στο κέντρο και μάλιστα υψηλότερη από ότι έχει στο ίδιο κοινό η Νέα Δημοκρατία. Το ίδιο ισχύει και για τον Νίκο Ανδρουλάκη που ακολουθεί. Το κοινό του κέντρου θεωρείται πως είναι πιο εύκολα προσεγγίσιμο, αφού είναι μετριοπαθές, δεν έχει κάποια απόλυτη πολιτική δέσμευση - ταύτιση και σε πολλές περιπτώσεις αποφασίζει την τελευταία στιγμή.

Τα κόμματα έχουν ακόμα περισσότερους λόγους σε σχέση με παλαιότερα να εστιάσουν στη «γκρίζα ζώνη». Η Νέα Δημοκρατία επιθυμεί πάση θυσία να ξαναβρεθεί τη ζώνη του 30% και να φέρει πίσω τους ψηφοφόρους που την έφεραν το 2019 και το 2023 αυτοδύναμα στην εξουσία. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ψάχνουν ακόμα ποιος θα ηγηθεί στη σύγκρουση που θα ακολουθήσει μέχρι τις εκλογές με την κυβερνητική παράταξη.

Η χαρτογράφηση της πίτας των αναποφάσιστων δίνει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία με τα κόμματα μετά και τον γύρο των δημοσκοπήσεων που είδε το φως της δημοσιότητας την περασμένη εβδομάδα να παίρνουν «χαρτί και μολύβι» και να κάνουν υπολογισμούς. Στην τελευταία δημοσκόπηση της Pulse μάλιστα όσοι δεν έχουν καταλήξει τι θα ψηφίσουν αποτελούν το 17% του των ερωτηθέντων καταγράφοντας αύξηση 2%.

Το μεγαλύτερο ποσοστό της γκρίζας περίπου (4/10) φαίνεται να αποτελείται από πολίτες που δεν είχαν ψηφίσει στις εκλογές του 2023 και δείχνουν να μην αλλάζουν στάση. Από τους υπόλοιπους που δεν έχουν αποφασίσει, περίπου 3/10, είχαν στηρίξει τη γαλάζια παράταξη στις τελευταίες κάλπες. Αποτελούν την ομάδα των αποσυσπειρωμένων ψηφοφόρων της Πειραιώς που δεν έχουν επιλέξει κάποια άλλη πολιτική στέγη και συνεπώς στη Νέα Δημοκρατία έχουν στοχεύσει σε αυτούς. Το υπόλοιπο 30% μοιράζεται στα κόμματα της μειοψηφίας με τους περισσότερους (περίπου 1/10) να προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η Κουμουνδούρου με την μεγάλη πτώση των ποσοστών της έχει τροφοδοτήσει τόσο μικρότερους σχηματισμούς όσο και την «γκρίζα ζώνη». Γενικά στην κεντροαριστερά καταγράφεται μια στάση αναμονής και ένας μεγάλος προβληματισμός εξαιτίας του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει αρκετός κόσμος που αμφιταλαντεύεται, όμως παραδοσιακά κινείται στη συγκεκριμένη ιδεολογική γραμμή και ψάχνει που θα καταλήξει.

Τα κόμματα δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στις ηλικίες που πρέπει να προσεγγίσουν και δηλώνουν πως δεν έχουν καταλήξει τι θα υποστηρίξουν όταν στηθούν οι κάλπες.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία αναποφάσιστες είναι οι πιο μικρές ηλικίες (17-29 ετών) και οι μεσαίες (30-44) σε ποσοστό 60%. Όσοι βρίσκονται μεταξύ 45-59 και 60+ είναι πιο κατασταλαγμένοι.

Οι αναποφάσιστοι αποτελούν ένα πολύ κρίσιμο κόμματι των ψηφοφόρων, καθώς είναι αυτό που θα καθορίσει όχι μόνο το τελικό αποτέλεσμα, αλλά και αν η κατανομή των δυνάμεων θα μοιάζει με τις δημοσκοπήσεις ή αν θα είναι διαφορετικό. Μόνο κερδίζοντας αυτή το κομμάτι του πληθυσμού μπορεί μια κυβερνητική πλειοψηφία να εξασφαλίσει μια άνετη επικράτηση και αντίστοιχα ένα κόμμα της αντιπολίτευσης να κάνει την ανατροπή.

