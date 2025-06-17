Ο Αντώνης Σαμαράς στην παρουσίαση του βιβλίου του Σταύρου Λυγερού «Οι αθέατες όψεις του πολέμου στην Ουκρανία», σημείωσε ότι ο συγγραφέας τολμά να αποκαλύψει τις "αθέατες όψεις" της ουκρανικής κρίσης, πέρα από το κυρίαρχο αφήγημα των ΜΜΕ.

Ο πρώην πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο συγγραφέας δεν έχει προκαταλήψεις αλλά οικοδομεί τη σκέψη του βήμα-βήμα, καθιστώντας το έργο του πολύτιμο.

Παράλληλα μίλησε για σοβαρά σφάλματα της Δύσης και είπε επ αυτού ότι η απόφαση για ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ήταν λανθασμένη και οδήγησε σε παγκόσμιες ανακατατάξεις.

Ανέφερε ότι η Ρωσία αντί να απομονωθεί, συσπειρώθηκε με την Κίνα, την Ινδία, τον Αραβικό κόσμο και την Αφρική.

«Το "κυρίαρχο αφήγημα" δεν είναι πάντα η σωστή πλευρά της Ιστορίας», συνέχισε ενώ σε άλλο σημείο της ομιλίας του είπε πως «τώρα που ΗΠΑ και Ρωσία φαίνεται να διαπραγματεύονται και ο Τραμπ μιλάει κάθε εβδομάδα με τον Πούτιν, αμφισβητείται ο υπερβολικός ζήλος στήριξης στον Ζελένσκι».

Δείτε βίντεο από την ομιλία του Αντώνη Σαμαρά:

Ο κ. Σαμαράς χαρακτήρισε την ελληνική στάση άτολμη και αντιφατικής. Είπε επ αυτού ότι η Ελλάδα καταδίκασε τη ρωσική εισβολή χωρίς να συνδέσει την Ουκρανία με την Κύπρο.

«Αντί να κρατήσει αποστάσεις, φάνηκε "βασιλικότερη του βασιλέως", σε αντίθεση με την Τουρκία που διατήρησε ισορροπία», υπογράμμισε.

Ο πρώην πρωθυπουργός συμπλήρωσε επίσης ότι η Ελλάδα δεν διεκδικεί δυναμικά την ΑΟΖ, τις θαλάσσιες ζώνες, και χάνει έδαφος απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα.

«Οι "συμφωνίες φιλίας" με την Τουρκία προκαλούν ερωτήματα για την αξιοπιστία και τη στρατηγική μας», τόνισε ενώ σημείωσε για τη γειτονική χώρα μεταξύ άλλων ότι «έχουμε ήρεμα νερά όχι επειδή δεν προκαλούν αλλά επειδή δεν αντιδρούμε».

«'Ακουσα τον πρωθυπουργό να μιλάει για αυτόκλητους συμβουλάτορες του καναπέ στα εθνικά. Πείτε του να μη στεναχωριέται, να μη ζορίζεται. Δεν χρειάζεται να ακούει κανένα άλλον. Αλλωστε έχει δίπλα του τον Γεραπετρίτη. Ο θεός να βάλει το χέρι του», είπε προς το τέλος της ομιλίας του ενώ τόνισε πως « αυτά που λέω για την πατρίδα μου θα συνεχίσω να τα λέω γιατί είναι θέμα ευθύνης».

Ο πρώην υπουργός Αλέκος Παπαδόπουλος που επίσης μίλησε στην παρουσίαση του βιβλίου ανέφερε μεταξύ άλλων πως ο συγγραφέας προσφέρει λεπτομερή ανάλυση του ουκρανικού ζητήματος. «Είναι ένα τεκμηριωμένο βιβλίο», τόνισε ο κ. Παπαδόπουλος. Μεταξύ άλλων ο πρώην υπουργός αναφέρθηκε στις οικονομικές επιδόσεις της Ρωσίας τα τελευταία χρόνια παρά τις κυρώσεις που της έχουν επιβληθεί.

«Οι ΗΠΑ προσπαθούν να απεγκλωβιστούν το γρηγορότερο από την Ουκρανία. Αφήνουν την διαχείριση της ήττας στους ανερμάτιστους ευρωπαίους», σημείωσε ο κ. Παπαδόπουλος και έθεσε το ερώτημα για το ρόλο που διαδραματίζει σήμερα η Ελλάδα. «Λυπάμαι αλλά δεν δύναται να διαδραματίσει κανένα ρόλο», απάντησε ο ίδιος και σημείωσε πως οι αντοχές της Ουκρανίας είναι σε ακραία σημείο και πως η Ρωσία θέλει να την εξαντλήσει παραδειγματικά. «Θεωρώ μεγάλο έγκλημα τη μη τήρηση των όρων των δύο συνθηκών Μινσκ», πρόσθεσε. «Κανένας ρώσος ηγέτης δεν θα δεχόταν το ΝΑΤΟ να ηγεμονεύει μέσα στην Ουκρανία», συμπλήρωσε. «Ο πόλεμος φοβούμαι ότι θα τελειώσει με καταστροφή και διαμελισμό της Ουκρανίας», εκτίμησε ο κ. Παπαδόπουλος.

Παρόντες ήταν οι βουλευτές της ΝΔ Γιώργος Καρασμάνης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, Ευριπίδης Στυλιανίδης, Μιλτος Χρυσομάλλης και Γιώργος Βλάχος. Ήταν επίσης παρόντες οι πρώην υπουργοί Κώστας Λαλιώτης, Στέφανος Τζουμάκας, καθώς και η Τόνια Αντωνίου, ο Γιώργος Τσίπρας και άλλοι.

