Δένδιας-Μπορέλ: Τι αφορούσαν οι συζητήσεις τους

Με ανάρτησή του στο " Χ ", ο υπουργός Εθνικής Άμυνάς ανέφερε τους τομείς γύρω από τους οποίους κινήθηκε η συζήτησή του με Ζοζέπ Μπορέλ

Δένδιας-Μπορέλ

Με τον ύπατο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και αντιπρόεδρο της ευρωπαϊκής επιτροπής, Ζοζέπ Μπορέλ συναντήθηκε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνάς Νίκος Δένδιας.

«Μεταξύ άλλων συζητήσαμε για:

  • Την αντιμετώπιση περιφερειακών και διεθνών προκλήσεων ασφαλείας,
  • Τη δημιουργία Αμυντικού Βραχίονα της ΕΕ,
  • Τη Στρατηγική Πυξίδα,
  • Την Ευρωπαϊκή Αμυντική Στρατηγική,
  • Τις εν εξελίξει επιχειρήσεις/αποστολές της ΕΕ στον τομέα της Άμυνάς και Ασφάλειας», έγραψε σχετικά στον προσωπικό λογαριασμό του στο " Χ " ο κ. Δένδιας.
Πηγή: skai.gr

