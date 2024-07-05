Δένδιας-Μπορέλ: Τι αφορούσαν οι συζητήσεις τους

Με τον ύπατο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και αντιπρόεδρο της ευρωπαϊκής επιτροπής, Ζοζέπ Μπορέλ συναντήθηκε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνάς Νίκος Δένδιας.
«Μεταξύ άλλων συζητήσαμε για:
- Την αντιμετώπιση περιφερειακών και διεθνών προκλήσεων ασφαλείας,
- Τη δημιουργία Αμυντικού Βραχίονα της ΕΕ,
- Τη Στρατηγική Πυξίδα,
- Την Ευρωπαϊκή Αμυντική Στρατηγική,
- Τις εν εξελίξει επιχειρήσεις/αποστολές της ΕΕ στον τομέα της Άμυνάς και Ασφάλειας», έγραψε σχετικά στον προσωπικό λογαριασμό του στο " Χ " ο κ. Δένδιας.
Today I met with High Representative of Foreign Affairs and Security Policy of the EU and Vice President of the European Commission @JosepBorrellF.— Nikos Dendias (@NikosDendias) July 5, 2024
Among other things, we talked about:
🔹 The response to regional and international security challenges
🔹 The establishment of a… pic.twitter.com/E1zksKrzHr
