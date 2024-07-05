Δένδιας-Μπορέλ: Τι αφορούσαν οι συζητήσεις τους

Με τον ύπατο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και αντιπρόεδρο της ευρωπαϊκής επιτροπής, Ζοζέπ Μπορέλ συναντήθηκε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνάς Νίκος Δένδιας.

«Μεταξύ άλλων συζητήσαμε για:

Την αντιμετώπιση περιφερειακών και διεθνών προκλήσεων ασφαλείας,

Τη δημιουργία Αμυντικού Βραχίονα της ΕΕ,

Τη Στρατηγική Πυξίδα,

Την Ευρωπαϊκή Αμυντική Στρατηγική,

Τις εν εξελίξει επιχειρήσεις/αποστολές της ΕΕ στον τομέα της Άμυνάς και Ασφάλειας», έγραψε σχετικά στον προσωπικό λογαριασμό του στο " Χ " ο κ. Δένδιας.

Πηγή: skai.gr

