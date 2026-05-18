20 Μαΐου στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας Τζαβέλλας και Δεμίρης

Της Άντζυ Κούκη

Πρόσκληση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κ. Τζαβέλλα και τον Διοικητή της ΕΥΠ, Θ. Δεμίρη απέστειλε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής προκειμένου να βρεθούν ενώπιον των μελών της την Τετάρτη 20 Μαΐου.

Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν στείλει αίτημα στον πρόεδρο της επιτροπής, ώστε να γίνει ακρόαση των δύο συγκεκριμένων προσώπων για την υπόθεση των υποκλοπών. Αξίζει να σημειωθεί, ότι εφόσον τα ⅖ των μελών κατέθεσαν το ίδιο αίτημα, τότε αυτό γίνεται απευθείας δεκτό.

«Καυτό» τριήμερο στη Βουλή

Από την Τετάρτη μέχρι την Παρασκευή προβλέπεται ένα τριήμερο έντονων διεργασιών στη Βουλή. Για την Πέμπτη 21 Μαΐου έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση της Ολομέλειας για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και συγκεκριμένα για τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβανό και την πρώην υφυπουργό, Φωτεινή Αραμπατζή.

Όσον αφορά για το άλλο θέμα της πολιτικής επικαιρότητας, την υπόθεση των υποκλοπών, πέραν από την κλήση Τζαβέλλα και Δεμίρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, αναμένεται και η απάντηση του πρωθυπουργού, για το αν θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 22 Μαΐου, η συζήτηση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής.

Πηγή: skai.gr

