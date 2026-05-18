Με αναλυτική ανάρτηση, στο Facebook, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις θέσεις και προτάσεις του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για το ιδιωτικό χρέος.

«Το ιδιωτικό χρέος δεν είναι λογιστικό μέγεθος, είναι κοινωνική πληγή», τόνισε και κάλεσε την κυβέρνηση «να εγκαταλείψει την πολιτική της αδράνειας και της εξυπηρέτησης συμφερόντων των funds και να προχωρήσει άμεσα σε πραγματικές παρεμβάσεις προστασίας των δανειοληπτών», όπως συγκεκριμένα ανέφερε.

Κάλεσμα απηύθυνε και προς τους καταναλωτικούς φορείς να τοποθετηθούν απέναντι σε ένα ζήτημα που αφορά «την κοινωνική συνοχή, την οικονομική δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια των πολιτών».

Ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε πως το ιδιωτικό χρέος έχει εξελιχθεί σε νάρκη στα θεμέλια της οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής, με τις κυβερνήσεις της τελευταίας δεκαετίας να έχουν αποτύχει παταγωδώς να δώσουν ουσιαστική λύση στο πρόβλημα, είτε επειδή δίστασαν να συγκρουστούν με ισχυρά συμφέροντα είτε γιατί επέλεξαν να διευκολύνουν την εκποίηση περιουσιών μέσω πλειστηριασμών.

«Η σημερινή κυβέρνηση ταυτίστηκε με τη μεγαλύτερη αναδιανομή ακίνητης περιουσίας των τελευταίων δεκαετιών μέσω της λεηλασίας των ξένων funds. Έχει περιφρονήσει τις αγωνίες χιλιάδων δανειοληπτών και, με τις επιλογές της, έχει υπηρετήσει συνειδητά τα συμφέροντα των εταιρειών διαχείρισης», προσέθεσε ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη με τον ν.4738/2020, αφαίρεσε κάθε ουσιαστικό εργαλείο προστασίας της περιουσίας, και με το πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙ» (ν.4799/2021), παρέδωσε οριστικά τα πάντα στα funds.

«Αν δεν υπάρξει βιώσιμη ρύθμιση των ”κόκκινων” δανείων, το ιδιωτικό χρέος θα υπονομεύσει οριστικά την κοινωνική συνοχή», συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και ανήγγειλε τις δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ «για την επόμενη διακυβέρνηση». «Οι σχετικές τροπολογίες μας θα αποτελέσουν άμεσες νομοθετικές πρωτοβουλίες μιας προοδευτικής κυβέρνησης που θα βάλει τέλος στην ασυδοσία των funds και θα αποκαταστήσει την ισορροπία ανάμεσα στους δανειολήπτες και τους πιστωτές» σημείωσε.

Συγκεκριμένα οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής είναι:

1. Επαναφορά της ουσιαστικής προστασίας της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής γης, στα πρότυπα του ν.3869/2010, με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που θα καλύπτουν και τη μεσαία τάξη. Παράλληλα, προβλέπεται συνεισφορά του Δημοσίου, όταν ο οφειλέτης αδυνατεί να καλύψει πλήρως τη δόση της ρύθμισης.

2. Κατοχύρωση στο το δικαίωμα του δανειολήπτη να αποκτά ο ίδιος το δάνειό του πριν αυτό μεταβιβαστεί σε fund και σε αντίστοιχη ευνοϊκή τιμή.

3. Περιορισμό της ευθύνης του εγγυητή αναλογικά με την τιμή αγοράς της απαίτησης από το fund.

4. Καθίσταται υποχρεωτική η συμμετοχή των πιστωτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

5. Η εμπορική αξία της περιουσίας θα προσδιορίζεται από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή και όχι από τον ίδιο τον πιστωτή, που σήμερα αυξομειώνει την αξία ανάλογα με τα συμφέροντά του.

6. Δίκαιη λύση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, με μετακύλιση του μεγαλύτερου μέρους (2/3) της επιβάρυνσης από τη μεταβολή της ισοτιμίας στον πιστωτή.

7. Θέσπιση αυστηρού πλαισίου κυρώσεων για καταχρηστικές συμπεριφορές των servicers, με πρόστιμα, αστικές κυρώσεις, περιορισμούς στην αναγκαστική εκτέλεση και απώλεια απαιτήσεων από τόκους υπερημερίας.

8. Εισαγωγή ουσιαστικών κίνητρων επιβράβευσης για τους συνεπείς δανειολήπτες,

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

