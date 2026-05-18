Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συναντήθηκε σήμερα με τον υπουργό Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Άμυνας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), Mohamed bin Mubarak bin Fadhel Al Mazrouei.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Όπως ανακοινώθηκε, οι δύο υπουργοί συζήτησαν για την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, καθώς και για περιφερειακά και διεθνή ζητήματα άμυνας και ασφαλείας.

Επίσης, στο πλαίσιο της συμφωνίας για την κοινή συνεργασία στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, οι κ.κ. Δένδιας και Al Mazrouei υπέγραψαν επιστολή πρόθεσης για την εμβάθυνση της στρατηγικής αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με έμφαση στην καινοτομία.

Η σημερινή συνάντηση των δύο υπουργών πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια των συνομιλιών που είχαν λίγες εβδομάδες νωρίτερα, στις 31 Μαρτίου 2026, στο Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.