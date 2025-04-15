Αλυσίδα pet shop στη Βρετανία σταματά τις πωλήσεις κουνελιών τη Μεγάλη Εβδομάδα

Όλοι έχουμε ακούσει τη φράση «ο σκύλος είναι σύντροφος ζωής και όχι δώρο για τα Χριστούγεννα».

Το ίδιο πρέπει φυσικά να πούμε για τα κουνελάκια το Πάσχα και έτσι γνωστή αλυσίδα Pet Shop στη Βρετανία «βάζει stop» στην καθιερωμένη πρακτική της αγοράς κουνελιών που προορίζονται κατά βάση ως γιορτινό δώρο σε παιδάκια.

Το δημοφιλές κατάστημα κατοικίδιων ζώων ζητά από τους επίδοξους αγοραστές να μην προχωρήσουν στην αγορά- υιοθεσία του δικού τους χνουδωτού φίλου μέχρι να περάσει η Μεγάλη Εβδομάδα.

Από τη Μεγάλη Παρασκευή 18 Απριλίου έως τη Δευτέρα του Πάσχα 21 Απριλίου, το «Pets At Home» θα σταματήσει την πώληση και την υιοθεσία των κουνελιών.

Αυτή η πρωτοβουλία θα ισχύει και για τις 460 τοποθεσίες καταστημάτων σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η δράση έχει ληφθεί ως μέρος της δέσμευσης της μάρκας να ενθαρρύνει την υπεύθυνη ιδιοκτησία κατοικίδιων ζώων.

Ελπίζει να αποτρέψει τις παρορμητικές αγορές και υιοθεσίες λόγω των εορτασμών του Πάσχα.

«Κάθε χρόνο, παίρνουμε την απόφαση να σταματήσουμε προσωρινά τις πωλήσεις κουνελιών το Σαββατοκύριακο του Πάσχα», δήλωσε εκπρόσωπος του Pets At Home.

«Αυτή είναι μια σκόπιμη ενέργεια για να αποθαρρύνει τυχόν παρορμητικές επιλογές σχετικά με την υιοθεσία ενός κουνελιού, δεδομένης της στενής συσχετισής του με αυτή την εποχή του χρόνου».

Πηγή: skai.gr

