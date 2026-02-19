Pet Stories με τη Νίκη Ζαρκάδα: Kαλεσμένη η Μυρτώ Αλικάκη

Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στις 12.30, στο νέο επεισόδιο του Pet Stories, στον ΣΚΑΪ, η Μυρτώ Αλικάκη και η Άλις έρχονται στην παρέα μας, σε μια βαθιά εξομολογητική συζήτηση για την αγάπη, την κακοποίηση και τη δύναμη της σύνδεσης.

«Η Άλις ζούσε στον δρόμο και είχε κακοποιηθεί από πολλά σκυλιά», αποκαλύπτει για το δύσκολο παρελθόν της σκυλίτσας της, τονίζοντας πως «είναι διαταραχή το να κακοποιείς ένα ζώο». Με συγκίνηση μιλά για τη σχέση τους λέγοντας «την ευχαριστώ για την αγάπη της» και παραδέχεται πως «για την Άλις νιώθω ό,τι νιώθουν οι ερωτευμένοι».

Γνωρίζουμε τον φωτογράφο Νίκο Ζήκο, έναν καλλιτέχνη που έχει απαθανατίσει μερικά από τα πιο γνωστά πρόσωπα της χώρας, αλλά δεν σταματά εκεί. Στρέφει τον φακό του και στα ζώα, μετατρέποντας την αγάπη του γι' αυτά σε πορτρέτα με δυνατές, αληθινές ιστορίες. Το έργο του φωτίζει τη σημασία της υπεύθυνης υιοθεσίας, υπενθυμίζοντας πως πίσω από κάθε διάσωση δεν υπάρχει μόνο ένα όμορφο κάδρο, αλλά μια δέσμευση ζωής γεμάτη φροντίδα, συνέπεια και αγάπη.

Από έναν ειδικό στη συμπεριφορά μαθαίνουμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε μια προβληματική συμπεριφορά σε έναν σκύλο, κατανοώντας ότι πίσω από κάθε αντίδραση υπάρχει μια ανάγκη που ζητά σωστή καθοδήγηση.

Παράλληλα, βλέπουμε αγαπημένες, τρυφερές και συχνά ξεκαρδιστικές viral στιγμές με τα σκυλάκια μας, βίντεο που έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου και μας θυμίζουν γιατί τα ζώα έχουν τη μοναδική ικανότητα να μας φτιάχνουν τη διάθεση μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

