Pet Stories: Η Νίκη Ζαρκάδα συναντά τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο και τον Φίγκαρο

Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου στις 12.30, στο νέο επεισόδιο του Pet Stories στον ΣΚΑΪ, υποδεχόμαστε τον γνωστό ποινικολόγο Μιχάλη Δημητρακόπουλο μαζί με τον αγαπημένο του γάτο Φίγκαρο, έναν ξεχωριστό σύντροφο ζωής και… πολύτιμο «συνεργάτη». Ο Φίγκαρο ήταν ο γάτος της γειτονιάς, απροστάτευτος, μέχρι που ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος τον υιοθέτησε και από τότε είναι αχώριστοι. Η παρουσία του στο γραφείο λειτουργεί λυτρωτικά, καθώς όπως λέει οι γάτες «τραβάνε» το άγχος και απορροφούν τα δύσκολα συναισθήματα της καρδιάς, με αποτέλεσμα ακόμα και οι πιο «σκληροί» πελάτες του να “λυγίζουν”. Παράλληλα, μας μιλά για το νομικό πλαίσιο που αφορά την κακοποίηση των ζώων, τονίζοντας πως «ο άνθρωπος που είναι κακός με τα ζώα είναι ικανός να κακοποιήσει και άνθρωπο».

Γνωρίζουμε τους εκπαιδευμένους σκύλους που συνδράμουν στην υπηρεσία του Λιμενικού Σώματος, πάντα σε ετοιμότητα για να επιχειρούν σε δύσκολες συνθήκες. Πίσω από κάθε αποστολή κρύβεται συνεργασία, εμπιστοσύνη και μια δυνατή σχέση με τον χειριστή τους. Ο Μπραντ, ανθυπασπιστής του Λιμενικού, είναι ένας από τους τρεις σκύλους που συνδράμουν στις ομάδες δίωξης ναρκωτικών ενώ η Άρια, αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης εκρηκτικών, «είναι πιστή και ακριβής» όπως λέει ο χειριστής της. Η εκπαίδευση των αστυνομικών σκύλων του Λιμενικού βασίζεται στα πρότυπα των Ηνωμένων Εθνών και απαιτεί υπομονή, πειθαρχία και αγάπη για τα ζώα, ενώ οι σκύλοι παίρνουν τον βαθμό του χειριστή τους, επιβεβαιώνοντας πως αποτελούν αχώριστους συντρόφους και πολύτιμα μέλη της υπηρεσίας.

Ακόμη, ειδικοί μοιράζονται πολύτιμες συμβουλές για μια πιο ισορροπημένη και υγιή συμβίωση με τους τετράποδους φίλους μας. Πρακτικές οδηγίες για τη φροντίδα, την εκπαίδευση και την καθημερινή διαχείριση των κατοικίδιων, που αναδεικνύουν πώς η αγάπη και η σωστή φροντίδα μπορούν να ενισχύσουν τη σχέση ανθρώπου και ζώου και να κάνουν τη συνύπαρξη πιο αρμονική και ευχάριστη για όλους.

Προηγούμενο Επόμενο

Pet Stories

*Full of Love

Κάθε Σάββατο στις 12.30, στον ΣΚΑΪ

#PetStories

www.instagram.com/petstories_skaitv/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.