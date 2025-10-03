Pet Stories: Η Νίκη Ζαρκάδα συναντά τoν Δημήτρη Αλεξάνδρου και την Love

Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στις 12.30, το Pet Stories έρχεται στον ΣΚΑΪ και υποδέχεται τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, ο οποίος μιλάει με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τη σχέση του με τη Love, αλλά και την απώλεια του αγαπημένου του σκύλου Zeus.

«Οι σκύλοι σε μαθαίνουν να είσαι συνεπής» λέει ο ίδιος, περιγράφοντας πώς ο Zeus υπήρξε το πρώτο του «παιδί» και πηγή στήριξης σε δύσκολες στιγμές. Μοιράζεται τον πόνο για την απώλεια του Zeus, αλλά και το πώς προσπαθεί να μάθει στον γιο του Πάρη, την αξία του σεβασμού προς τα ζώα.

«Ο Πάρης ξέρει πως τώρα ο Zeus είναι στον ουρανό», λέει συγκινημένος, ενώ παραδέχεται πως τον ζορίζει το γεγονός ότι δεν μπορεί να είναι κάθε μέρα κοντά στον γιο του.

Γνωρίζουμε τον Άιβαρ, τον σκύλο που έχασε και τα δύο του πόδια από πυροβολισμό, κατάφερε να γίνει σύμβολο δύναμης και αντοχής και έγινε σταθμός στη ζωή της Ευγενίας Βουγιουκλάκη.

Μαθαίνουμε επίσης την ιστορία ενός 18χρονου σκυλάκου, που όταν τον υιοθέτησαν, του έδωσαν με αγάπη το χαϊδευτικό «Παππούς».

Ακόμη, οι ειδικοί δίνουν απαντήσεις σε όλες τις απορίες μας για τη φροντίδα των ζώων. Μας προσφέρουν πρακτικά tips και χρήσιμες συμβουλές για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ένα φοβικό σκυλί.

Pet Stories, full of Love, κάθε Σάββατο στις 12.30, στον ΣΚΑΪ



Πηγή: skai.gr

