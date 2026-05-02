Γρηγόρης Αρναούτογλου: «έθανε όταν έφυγα, φοβήθηκα μήπως νόμιζε ότι τον άφησα

Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική συνέντευξη στο «Pet Stories», ο Γρηγόρης Αρναούτογλου άνοιξε την καρδιά του μιλώντας για τη βαθιά σχέση του με τα ζώα και ειδικά με τον αγαπημένο του σκύλο, τον Άρνι, τον οποίο είχε βρει ταλαιπωρημένο στον δρόμο, τονίζοντας πως «αυτός με διάλεξε».

Περιέγραψε τα χρόνια που πέρασαν μαζί ως τα ομορφότερα της ζωής του, ενώ αναφέρθηκε με συγκίνηση και στην απώλειά του, λέγοντας πως η σκέψη της επανένωσης του δίνει δύναμη.

Δεν δίστασε να μιλήσει και για δύσκολες προσωπικές στιγμές, όταν απομονώθηκε και χρειάστηκε φαρμακευτική αγωγή, επισημαίνοντας πως ο Άρνι είχε καταλάβει όσα περνούσε.

Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία των ζώων στην καθημερινότητα, μιλώντας για τον Σνούπι και τη μοναδική σχέση του με τον γιο του, Αναστάση, ενώ εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τα αδέσποτα στην Ελλάδα και την ανάγκη αυστηρότερων ποινών για κακοποίηση ζώων

Δείτε όλα όσα αποκάλυψε στην εκπομπή Pet Stories:

Πηγή: skai.gr

