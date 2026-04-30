Στο νέο επεισόδιο του Pet Stories, το Σάββατο 2 Μαΐου στις 12.40, στον ΣΚΑΪ, o Γρηγόρης Αρναούτογλου έρχεται στην παρέα μας για μια εξομολογητική συζήτηση γεμάτη συναίσθημα και αγάπη για τα ζώα. Ο αγαπημένος παρουσιαστής μιλά για τη βαθιά σχέση που είχε με τον σκύλο του, Άρνι, τον οποίο βρήκε ταλαιπωρημένο στον δρόμο, τονίζοντας πως «εκείνος με διάλεξε». Στην πιο δύσκολη περίοδο της ζωής του, ο Άρνι ήταν αυτός που δεν έφυγε λεπτό από κοντά του. Με ειλικρίνεια και συγκίνηση, περιγράφει τα χρόνια που πέρασαν μαζί ως τα πιο όμορφα της ζωής του, αλλά και το δύσκολο βίωμα της απώλειάς του, εξηγώντας πως η σκέψη της επανένωσής τους του δίνει δύναμη.

Μιλάει για το τι είναι καλή τηλεόραση, για το αν θα ξαναέκανε πρωινό και για τα σχέδιά του για το μέλλον. Παράλληλα, αναφέρεται στον Σνούπι και τη μοναδική σχέση που έχει με τον γιο του, Αναστάση, ενώ δεν διστάζει να μοιραστεί πιο προσωπικές στιγμές, αποκαλύπτοντας πως υπήρξε περίοδος που δεν ήταν ο εαυτός του και ο Άρνι το είχε αντιληφθεί. Με έντονο λόγο, επισημαίνει το ζήτημα των αδέσποτων ζώων στην Ελλάδα, εκφράζοντας την ευχή όσοι κακοποιούν ζώα να αντιμετωπίζονται με την ίδια αυστηρότητα όπως και σε περιπτώσεις βίας προς ανθρώπους. Επίσης, παίζουμε μαζί του ένα διασκεδαστικό παιχνίδι με χιούμορ και αυθορμητισμό!

Μπαίνουμε στον κόσμο του διαδικτύου για να απολαύσουμε τις πιο δημοφιλείς στιγμές των τετράποδων φίλων μας. Μέσα από αυθόρμητα και αστεία στιγμιότυπα που έγιναν viral, ανακαλύπτουμε ξανά τη χαρά και τη ζεστασιά που προσφέρουν τα ζώα στην καθημερινότητά μας.

Πηγή: skai.gr

