Ο ηθοποιός Γιώργος Καραμίχος μίλησε στην εκπομπή “Pet Stories” με ευθύτητα για τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν χιλιάδες ζώα στη χώρα μας, μέσα από την προσωπική του εμπειρία με τον Λούξορ και την Ασόκα. Δύο σκυλιά που διασώθηκαν από κακοποίηση και αδιαφορία. «Τα κυνηγόσκυλα δεν έχουν καλή τύχη στην Ελλάδα», σημειώνει, περιγράφοντας πως ο Λούξορ δεν είχε ξαναμπεί ποτέ σε σπίτι και έφερε εμφανή σημάδια τραυματισμών, ενώ η Ασόκα είχε ζήσει σε παράνομο εκτροφείο, χωρίς να έχει δει ήλιο ή να γνωρίζει πώς να περπατά.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης τονίζει τη σημασία της υπεύθυνης υιοθεσίας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ζώα που έχουν υποστεί κακοποίηση, και επισημαίνει τη διαχρονική έλλειψη κοινωνικής μέριμνας. «Δεν είμαστε μια “pet friendly” χώρα», λέει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τα τρομακτικά νούμερα των αδέσποτων στην Ελλάδα. «Είναι ντροπή να αγοράζουμε ζώα όταν υπάρχουν τόσα που χρειάζονται σπίτι».

