Δωροθέα Μερκούρη: «Η κατάσταση με τα αδέσποτα ζώα στη χώρα μας έχει ξεφύγει»

Η ηθοποιός Δωροθέα Μερκούρη μίλησε στην εκπομπή “Pet Stories” και μοιράστηκε με συγκίνηση τη βαθιά αγάπη της για τις γάτες και τη φιλοζωική της δράση, παρουσιάζοντας την Ντόρα, τον Λίο, τον Ρομέο και την Κάρλα ως αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της.

Η Ντόρα, που ζούσε σε σπίτι παράνομων εκτροφέων χωρίς να έχει δει ποτέ το φως του ήλιου, ήταν φοβική, όμως βρήκε ασφάλεια και αγάπη στην οικογένειά της. Η ίδια αποκαλύπτει πως η κόρη της την έπεισε να υιοθετήσουν γάτες και ότι από τη στιγμή που μπήκαν στο σπίτι τους, οι κόρες της άλλαξαν προς το καλύτερο, πιστεύοντας πως τα ζώα ήρθαν στη ζωή τους για να τους βοηθήσουν και να τους προσφέρουν αυτογνωσία.

Παράλληλα, τονίζει την ευθύνη που νιώθει απέναντι στα αδέσποτα, επισημαίνοντας πως η κατάσταση στη χώρα μας έχει ξεφύγει, και υπογραμμίζει ότι όταν σώζεις ένα ζωντανό πλάσμα, σώζεις και ένα κομμάτι της ψυχής σου, γιατί για εκείνη τα ζώα είναι ζωή.

H ηθοποιός δεν δίστασε να αναφερθεί και στη δύσκολη κατάσταση που υπάρχει στη χώρα μας με τα αδέσποτα. «Η κατάσταση στη χώρα μας έχει ξεφύγει».

Δείτε όλα όσα αποκάλυψε:



Πηγή: skai.gr

