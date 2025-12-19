Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στις 12.30, στο νέο επεισόδιο του Pet Stories στον ΣΚΑΪ, η ηθοποιός Δωροθέα Μερκούρη μας ανοίγει την καρδιά της και μιλά για τη βαθιά της σχέση με τα ζώα, παρουσιάζοντας τη Ντόρα, τον Λίο, τον Ρομέο και την Κάρλα, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της.

Αναφέρεται στη συγκλονιστική ιστορία της Ντόρας, που ζούσε σε παράνομο εκτροφείο χωρίς να έχει δει ποτέ το φως του ήλιου, αλλά και στη μεγάλη της αγάπη για τις γάτες, τις οποίες έφερε στο σπίτι έπειτα από παρότρυνση της κόρης της. Παράλληλα, μιλά για την έντονη φιλοζωική της δράση, αλλά και την ευθύνη που αισθάνεται να βοηθήσει κάθε αδέσποτο ζώο που έχει ανάγκη.

Η φυσικοθεραπεία κατοικιδίων αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο αποκατάστασης και ποιότητας ζωής για τα ζώα, βοηθώντας τα να ξαναβρούν την κίνηση, τη δύναμη και τη χαρά τους, μετά από τραυματισμούς, χειρουργεία ή χρόνιες παθήσεις. Περιπτώσεις όπως του Γιόντα και του Μπλάνκο αποδεικνύουν πως η σωστή φυσικοθεραπευτική φροντίδα μπορεί κυριολεκτικά να «σώσει πατουσάκια», με ολοένα και περισσότερους κηδεμόνες να εμπιστεύονται τη φυσικοθεραπεία ως το καλύτερο δώρο υγείας και ευεξίας για τα κατοικίδιά τους.

Λίγο πριν τα Χριστούγεννα, φτιάχνουμε τα πιο γευστικά μελομακάρονα για σκύλους και γάτες και ακούμε πολύτιμες συμβουλές από ειδικούς για τα αγαπημένα μας κατοικίδια.

