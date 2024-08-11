Παρίσι: Προς... μονιμοποίηση ο Ολυμπιακός Βωμός

Έμβλημα των Ολυμπιακών Αγώνων «Παρίσι 2024», που προσέλκυσε χιλιάδες ανθρώπους σε καθημερινή βάση, ο Ολυμπιακός Βωμός, θα σβήσει απόψε το βράδυ (11/8) και θα ανάψει ξανά για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο τέλος Αυγούστου, ενώ δεν αποκλείεται να εγκατασταθεί μόνιμα στη γαλλική πρωτεύουσα.

Ο Ολυμπιακός Βωμός, βρίσκεται στον κήπο Tuileries, κοντά στο Λούβρο και είναι ένας δακτύλιος από αλουμίνιο διαμέτρου 7 μέτρων και βάρους 1,3 τόνων, στον οποίο λάμπει μια ηλεκτρική φλόγα, στην κορυφή του οποίου έχει τοποθετηθεί ένα μπαλόνι γεμάτο ήλιο.

«Αυτός ο Βωμός κάνει πολλούς να ονειρεύονται σήμερα», είχε υπογραμμίσει ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, λίγο μετά την έναρξη της κορυφαίας διοργάνωσης, πριν διασφαλίσει ότι θα φροντίσει για το μέλλον του «εν ευθέτω χρόνω». Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός, Γκαμπριέλ Ατάλ, πρόσθεσε ότι η παραμονή του στο Παρίσι θα ήταν «πολύ καλή ιδέα».

Μέχρι το τέλος των Παραολυμπιακών Αγώνων (28 Αυγούστου - 8 Σεπτεμβρίου), αυτό το αντικείμενο τέχνης, τοποθετημένο σε ευθυγράμμιση από την Grande Arche de la Défense (δυτικά των Παρισίων) έως την Πυραμίδα του Λούβρου, συμπεριλαμβανομένης της Αψίδας του Θριάμβου, των Ηλυσίων Πεδίων και ο οβελίσκος Concorde, θα παραμείνει στο Tuileries.

Για το μέλλον, η συζήτηση είναι ανοιχτή, αλλά η ιδέα να διατηρηθεί -όπως έχουν κάνει άλλες πόλεις που φιλοξένησαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως η Βαρκελώνη, το Σότσι και η Γκρενόμπλ- έχει λάβει την υποστήριξη πολλών Παριζιάνων και πολιτικών ηγετών.

Η σοσιαλίστρια δήμαρχος της γαλλικής πρωτεύουσας, Αν Ινταλγκό, δήλωσε «πρόθυμη» γι' αυτό στο τηλεοπτικό κανάλι France 2: «Δεν είμαι εγώ που αποφασίζω, καθώς βρίσκεται στον χώρο του μουσείου του Λούβρου, που ανήκει στο κράτος. Γι' αυτό έγραψα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας».

Εάν δεν καταστεί εφικτό να παραμείνει στο Tuileries, η πρόεδρος της περιφέρειας Ile-de-France, Βαλερί Πεκρές, πρότεινε να παραμείνει στο πάρκο La Villette (βορειοανατολικά της πρωτεύουσας).

Χιλιάδες selfies ή/και ομαδικές φωτογραφίες απαθανάτισαν τον Ολυμπιακό Βωμό καθημερινά, ενώ χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν κάθε βράδυ για να παρακολουθήσουν την ανύψωσή του στον ουρανό χάρη στο μπαλόνι του.

«Με αγγίζει βαθιά, δεν το είχα φαντασθεί, τουλάχιστον όχι σε αυτόν τον βαθμό», σχολίασε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο Γάλλος σχεδιαστής, Ματιέ Λεανέρ, ο οποίος σχεδίασε τον Ολυμπιακό Βωμό, όπως και την Ολυμπιακή Δάδα και πρόσθεσε:

«Είναι ένα ανεστραμμένο ηλιοβασίλεμα, πρόκειται για το τελετουργικό και την καθημερινή ανατολή του Ολυμπιακού Ηλιου. Η υποστήριξη ήταν άμεση. Το είχα σκεφθεί και το είχα σχεδιάσει, ώστε να είναι απολύτως ανακυκλώσιμο μετά τους Αγώνες. Και τώρα το θεωρούμε μακροπρόθεσμο πεπρωμένο».

Παράλληλα, η Ινταλγκό πρότεινε την ιδέα ότι τα αγάλματα των γυναικών ηρωίδων της γαλλικής Ιστορίας, που αναδύθηκαν από τον Σηκουάνα κατά την Τελετή Έναρξης να τοποθετηθούν στο Porte de la Chapelle, μια δημοφιλή συνοικία που αναπτύχθηκε εκ νέου για τη διοργάνωση, ενώ πρότεινε και την παραμονή των Ολυμπιακών Δακτυλίων να παραμείνουν στον Πύργο του Αϊφελ.

«Υπάρχει μια συλλογική επιθυμία να διατηρηθούν όλα αυτά τα αντικείμενα», δήλωσε το Σάββατο ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων, Τόνι Εστανγκέ, αναφερόμενος στο ασημένιο μηχανικό άλογο που «κάλπασε» στον Σηκουάνα κατά την εναρκτήρια παράσταση της διοργάνωσης: «Όλα αυτά θα συζητηθούν και θα εξετασθούν ήσυχα τις επόμενες εβδομάδες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

