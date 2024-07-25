Φαντασμαγορικά είναι τα πλάνα του «Ολυμπιακού» Παρισιού από τις χθεσινές (Τετάρτη) πρόβες τελετής έναρξης των Αγώνων στον Σηκουάνα.

Τα βίντεο της απεσταλμένης του ΣΚΑΪ Σπυριδούλας Σπανέα δείχνουν μια «Πόλη του Φωτός» πιο φωτεινή από ποτέ, και αυτό είναι μόνο μια μικρή πρόγευση του τι θα επακολουθήσει στην γαλλική πρωτεύουσα, που ζει και αναπνέει στους ρυθμούς των Αγώνων.

Οι Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2024, γνωστοί ως Αγώνες της 33ης Ολυμπιάδας και ως Παρίσι 2024, θα λάβουν χώρα από τις 26 Ιουλίου έως τις 11 Αυγούστου 2024 στο Παρίσι και σε 16 πόλεις στη μητροπολιτική Γαλλία αλλά και στη γαλλική αποικία της Ταϊτής.

Το Παρίσι ανακοινώθηκε ως διοργανώτρια πόλη των Ολυμπιακών Αγώνων στην 131η Σύνοδο της ΔΟΕ στη Λίμα του Περού, στις 13 Σεπτεμβρίου 2017.

Στην πόλη έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας για τον φόβο τρομοκρατικών πληγμάτων.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.