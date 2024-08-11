Ο οδυνηρός αποκλεισμός από τους Σέρβους στα προημιτελικά με το γκολ στα 2’’ πριν από τη λήξη της αναμέτρησης οδήγησε την Ελλάδα στους αγώνες κατάταξης στο τουρνουά του Παρισιού, με την ομάδα του Βλάχου να καταλαμβάνει στο φινάλε την 5η θέση.

Στο τελευταίο παιχνίδι με την Ισπανία και την τελευταία συμμετοχή της ελληνικής αποστολής στους φετινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, η έκβαση του ματς έδειχνε απόλυτα ικανοποιητική μέχρι το 3ο οκτάλεπτο, αλλά άρχισε πια να βγαίνει κόπωση, να θολώνει το μυαλό και ν' απειλούμαστε έντονα με πιθανή ήττα.

Το γκολ του Γκρανάδο για το 1-0 των Ιβήρων ήταν το μοναδικό προβάδισμα που απέκτησαν οι αντίπαλοί μας στην αναμέτρηση. Τα παιδιά του Βλάχου έκαναν την ανατροπή με τους Καλογερόπουλο και Κάκκαρη και δεν κοίταξαν ποτέ ξανά πίσω.

Το παιχνίδι εξελισσόταν με γκολ εκατέρωθεν, η Ισπανία απαντούσε σε κάθε «γαλανόλευκο» τέρμα, ωστόσο, το δεύτερο οκτάλεπτο έκλεισε με το υπέρ μας 8-6, στη μεγαλύτερη διαφορά που είχε καταγραφεί μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Ο Κάκκαρης μαζί με τους Παπαναστασίου και Γενηδουνιά είχαν σκοράρει από δυο φορές, ενώ και ο Σκουμπάκης που ήταν εκπληκτικός στον προημιτελικό με την Κροατία είχε συνεισφέρει.

Στο δεύτερο ημίχρονο όλα μπήκαν σε τάξη για την Ελλάδα που απέκτησε προβάδισμα ασφαλείας και εξασφάλισε τη νίκη για το θετικό κλείσιμο της παρουσίας της στους Αγώνες. Οι Γκίλλας, Φουντούλης (2) και Αργυρόπουλος ανέβασαν τον δείκτη του σκορ στο 12-7 υπέρ μας, με τον Κάκαρη να ξαναβρίσκει δίχτυα μετά το πρώτο ημίχρονο για το 13-8. Κάπου εκεί η Εθνική μας ομάδα άρχισε να παρουσιάζει δυσλειτουργία, την οποία αντίκρισε φυσικά και ο κόουτς Βλάχος βάζοντας τις φωνές στους παίκτες του.

Οι «φούριας ρόχας» μείωσαν σε 13-11 με τρία τέρματα σε γρήγορες επιθέσεις και τα πράγματα συνέχισαν να μην βγαίνουν καλά για την Ελλάδα.

Παρά το 14-11 από τον Παπαναστασίου, η... ανάσα που έψαχνε η «γαλανόλευκη» για την ανάκτηση της αυτοπεποίθησης δεν ήρθε, με τους Ίβηρες να φτάνουν στο 14-13 ενάμιση λεπτό πριν την ολοκλήρωση του ματς.

Τελικά και με τη βοήθεια του VAR φτάσαμε στο 15-13 με τον Κάκκαρη να χρίζεται σκόρερ και να διαμορφώνει το αποτέλεσμα για το θετικό κλείσιμο της ελληνικής ομάδας στους φετινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.