Ολυμπιακοί Αγώνες: Τα highlights από την εντυπωσιακή νίκη της Σάκκαρη

Υπό το βλέμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη και της συζύγου του η Μαρία Σάκκαρη επιβλήθηκε της Ντάνκα Κόβινιτς με 2-0 σετ (6-0, 6-1), παίρνοντας την πρόκριση για τον δεύτερο γύρο του ολυμπιακού τουρνουά τένις

Μαρία Σάκκαρη

Μόλις 58 λεπτά χρειάστηκε η εξαιρετική Μαρία Σάκκαρη για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ντάνκα Κόβινιτς, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να επικρατεί εύκολα με 2-0 σετ (6-0, 6-1) στην πρεμιέρα της στο ολυμπιακό τουρνουά τένις.

Υπό το βλέμμα του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και της σύζυγου του, Μαρέβας, το Νο. 8 της παγκόσμιας κατάταξης προκρίθηκε πανηγυρικά στις «32» καλύτερες τενίστριες του Παρισιού.

Δείτε τα highlights της εντυπωσιακής πρεμιέρας της Μσρίας Σάκκαρη στους Ολυμπιακούς: 

Πηγή: sport-fm.gr

