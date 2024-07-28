Ολυμπιακοί Αγώνες: Τα highlights από την εντυπωσιακή νίκη της Σάκκαρη

Μόλις 58 λεπτά χρειάστηκε η εξαιρετική Μαρία Σάκκαρη για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ντάνκα Κόβινιτς, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να επικρατεί εύκολα με 2-0 σετ (6-0, 6-1) στην πρεμιέρα της στο ολυμπιακό τουρνουά τένις.

Υπό το βλέμμα του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και της σύζυγου του, Μαρέβας, το Νο. 8 της παγκόσμιας κατάταξης προκρίθηκε πανηγυρικά στις «32» καλύτερες τενίστριες του Παρισιού.

Δείτε τα highlights της εντυπωσιακής πρεμιέρας της Μσρίας Σάκκαρη στους Ολυμπιακούς:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.