Η Lady Gaga σαγήνευσε στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων με Dior Couture

«Δεν ήθελα τίποτα περισσότερο από το να δημιουργήσω μια παράσταση που θα θερμάνει την καρδιά της Γαλλίας, θα υμνήσει τη γαλλική τέχνη και μουσική και σε μια τόσο σημαντική περίσταση θα υπενθυμίσει σε όλους μία από τις πιο μαγικές πόλεις του κόσμου, το Παρίσι», ανέφερε η Lady Gaga.

Η Lady Gaga δεν είναι απαραίτητα το πρώτο άτομο που σου έρχεται στο μυαλό όταν σκέφτεσαι “Τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, Γαλλία”, αλλά αυτό έκανε την εμφάνισή της με… φτερά ακόμη πιο διασκεδαστική! Η Mother Monster τραγούδησε το «Mon Truc en Plumes» όντας απόλυτα κομψή με Παριζιάνικο αέρα.

Έκλεψε τις εντυπώσεις

Ενώ τα φτερά ήταν σίγουρα το επίκεντρο της εμφάνισής της, τα μαλλιά και το μακιγιάζ της έπαιξαν σημαντικό ρόλο για την παράσταση. Τα μαλλιά της ήταν τραβηγμένα σφιχτά πίσω, το οποίο χτένισμα δούλεψε περισσότερο ως «βάση» για να τοποθετήσει πάνω το funky μαύρο καπέλο με φτερά και τα φυσικά σκούρα φρύδια της τα έβαψε λευκά για να ταιριάζουν με το χρώμα των μαλλιών της. Δραματικές μαύρες ψεύτικες βλεφαρίδες και ένα διαχρονικό κόκκινο κραγιόν πρόσθεσαν ένα πιο δραματικό ύφος στην εμφάνιση με το look «να έχει άρωμα» από καμπαρέ.

Το total look της Lady Gaga ήταν σχεδιασμένο από την καλλιτεχνική διευθύντρια του γαλλικού οίκου, Maria Grazia Chiuri. Η εμφάνισή της περιελάμβανε ένα μαύρο σατέν μπούστο σε συνδυασμό με εσώρουχα (κατασκευασμένα από τον οίκο Cadolle), πάνω από ένα κοντό τζάκετ και μια μεγαλοπρεπή φτερωτή φούστα, που ήταν στις αποχρώσεις του μαύρου και του ροζ.

Η εμφάνισή της έγινε ακόμα πιο εντυπωσιακή με το ασορτί καπέλο που επιμελήθηκε ο Stephen Jones. Αφαιρώντας σταδιακά τα ρούχα της καθώς τραγουδούσε, η Lady Gaga εμφανίστηκε τελικά φορώντας ένα «Cul de Paris», το εμβληματικό αξεσουάρ της τέχνης του music-hall.

