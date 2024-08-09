Ελληνικές παρουσίες σε πάλη, πόλο, καλλιτεχνική και μαραθώνια κολύμβηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της Πέμπτης (9/8) στην 14η ημέρα των Ολυμπιακών Αγώνων.

Την αρχή κάνει νωρίς το πρωί ο Άλκης Κυνηγάκης, ο οποίος τερμάτισε στη δέκατη θέση στα 10 χιλιόμετρα της μαραθώνιας κολύμβησης ανδρών.

Ο Νταουρέν Κουρουγκλίεφ πραγματοποίησε μια εκπληκτική και απόλυτα κυριαρχική εμφάνιση επί του Αυστραλού, Τζέιντεν Αλεξάντερ Λόρενς, τον οποίο και νίκησε με τεχνική υπεροχή (10-0), στον πρώτο γύρο των ρεπεσάζ της ελευθέρας πάλης στην κατηγορία των 86 κιλών των Ολυμπιακών Αγώνων, και θα διεκδικήσει ένα χάλκινο μετάλλιο απέναντι στον Μάιλς Ναζέμ Αμινέ από το Σαν Μαρίνο.

Πάλεψε, αλλά δεν μπόρεσε να προκριθεί στα προημιτελικά των 74 κιλών της ελευθέρας πάλης ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης. Ο 22χρονος πρωταθλητής ηττήθηκε στην πρεμιέρα του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού με 8-2 από τον Βίκτορ Ρασάντιν από το Τατζικιστάν και πλέον ελπίζει στη συμμετοχή του στα ρεπεσάζ του αγωνίσματος, ώστε να διεκδικήσει μέσω της δεύτερης ευκαιρίας ένα χάλκινο μετάλλιο.

Στις 19:00 η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης ανδρών, μετά το «σοκ» του αποκλεισμού απ’ τη Σερβία στα προημιτελικά με γκολ στα τελευταία δύο δευτερόλεπτα (12-11) θα παίξει με την Αυστραλία για τις θέσεις κατάταξης 5-8.

Τέλος, στις 20:30 ξεκινούν τις προσπάθειές τους στο τεχνικό ντουέτο της καλλιτεχνικής κολύμβησης η Ευαγγελία Πλατανιώτη και η Σοφία Μαλκογεώγου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των ελληνικών συμμετοχών:

ΠΑΛΗ

12:00 - Ναουρέν Κουρουγκλίεφ – Τζέιντεν Αλεξάντερ Λόρενς (Αυστραλίας) (ρεπεσάζ 86κ. ελευθέρας ανδρών)

12:30 - Γιώργος Κουγιουμτσίδης – Βίκτορ Πασάντιν (Τατζικιστάν) (1ος γύρος 74κ ελευθέρας ανδρών)

14:00 προημιτελικά 74κ ελευθέρας ανδρών: Γιώργος Κουγιουμτσίδης (εφόσον προκριθεί)

19:15 ή 19:25 Γιώργος Κουγιουμτσίδης (ημιτελικά 74κ ελευθέρας ανδρών, εφόσον προκριθεί)

21:05 ή 21:15 Νταουρέν Κουρουγκλίεφ (χάλκινο μετάλλιο 86κ ελευθέρας ανδρών, εφόσον προκριθεί)

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΝΔΡΩΝ

19:00 - Ελλάδα-Αυστραλία (Θέσεις κατάταξης 5-8)

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

20:30 - Ευαγγελία Πλατανιώτη/Σοφία Μαλκογεώργου (τεχνικό ντουέτο)

