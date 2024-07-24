Φιλτισάκου: «Δεν μπορεί να είμαι ντοπαρισμένη - Ουδέποτε έκανα χρήση οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας»

Η είδηση έπεσε σαν βόμβα τη Δευτέρα 16 Ιουλίου, όταν ανακοινώθηκε, 10 ημέρες πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισίου, ότι Ελληνίδα αθλήτρια, μέλος της ελληνικής αποστολής, βρέθηκε θετική σε έλεγχο ντόπινγκ. H αθλήτρια αυτή, λοιπόν, χωρίς να έχει υπάρξει η παραμικρή ανακοίνωση ακόμα από την ΕΟΕ, αλλά και από τον καθ' ύλην αρμόδιο ΣΕΓΑΣ, είναι η Κυριακή Φιλτισάκου.

H 23χρονη βαδίστρια, άλλωστε, έμεινε εκτός Ολυμπιακής ομάδας για τους 33ους Αγώνες στη γαλλική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τον επίσημο οδηγό της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ενώ ήταν κανονικά στην αποστολή, που αποτελούνταν αρχικά από 101 μέλη. Πλέον, ωστόσο, τα μέλη της ελληνικής αποστολής είναι 100.

Προπαραμονή πια της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων (26/07, 20:30), η συγκεκριμένη αθλήτρια αποφάσισε μέσω της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» να βγει μπροστά και να ανακοινώσει η ίδια ότι είναι αυτή που βρέθηκε θετική, θέλοντας να μη μείνει καμία σκιά και χωρίς την παραμικρή διάθεση να κρυφτεί.

Η αθλήτρια βάδην Κυριακή Φιλτισάκου, που βρέθηκε θετική σε έλεγχο ντόπινγκ, που υποβλήθηκε πρόσφατα, τοποθετείται για πρώτη φορά με την επίσημη δήλωσή της στα «ΝΕΑ», στην οποία αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Με σεβασμό και πίστη στο ιδανικό της Δικαιοσύνης και στα ιδεώδη του αθλητισμού και της ευγενούς άμιλλας που υπηρετώ από μικρή σχετικώς με το θέμα του φερόμενου θετικού δείγματος σε έλεγχο ντόπινγκ που υποβλήθηκα πρόσφατα, επιθυμώ να πω τα εξής:

- Ουδέποτε έκανα χρήση οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας. Ειδικά δε τα τελευταία 4 χρόνια που βρίσκομαι στον κατάλογο των ελεγχόμενων αθλητών της διεθνούς ομοσπονδίας έχω υποβληθεί σε δεκάδες αιφνίδιους ελέγχους με αρνητικά αποτελέσματα.

- Σε όλη τη διάρκεια της αθλητικής μου καριέρας βρισκόμουν πάντα στη διάθεση ειδικών και διεθνών φορέων για τη καταπολέμηση του Doping με μοναδικό γνώμονα να διευκολύνω τη διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου από τους ανωτέρω φορείς χωρίς να φέρω ποτέ προσκόμματα είτε να μου αποδοθεί έλλειψη συνεργασίας ή έστω ακούσια απουσία.

- Για τη διατροφή μου κατά το διάστημα της προετοιμασίας μου για τους αγώνες έχω ακολουθήσει κατά γράμμα τις συμβουλές και εξιδεικευμένου επιστήμονα διατροφολόγου.

- Έχοντας υποστεί τεράστιο ψυχολογικό σοκ από την αναπάντεχη αυτή εξέλιξη δεν μπορώ να προσδιορίσω ακόμα σε τι μπορεί να οφείλεται το ότι το δείγμα μου βρέθηκε θετικό σε συγκεκριμένη ουσία και με τη βοήθεια ειδικών συμβούλων και επιστημόνων αναζητάμε με αίσθημα ευθύνης και με επιστημονικά δεδομένα τις απαντήσεις που θα θέσουμε πάραυτα ενώπιων των αρμόδιων δικαιοδοτικών οργάνων.

- Επιθυμώ την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης υπό συνθήκες απόλυτης διαφάνειας. Όλα τα στοιχεία σχετικά με τη διατροφή μου και την προετοιμασία μου θα τεθούν άμεσα στη διάθεση του αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου με την προβλεπόμενη διαδικασία.

- Θα συνεργαστώ με όλες μου τις δυνάμεις με τους αρμόδιους φορείς και τις ελεγκτικές αρχές και θέτω εαυτόν σε διάθεση των ελεγκτικών αρχών για οποιονδήποτε έλεγχο ή ανάλυση.

- Με καθαρή συνείδηση και γνωρίζοντας ότι δεν έχω κάνει οτιδήποτε μεμπτό, είμαι βέβαιη ότι σύντομα θα λάμψει η αλήθεια και θα αποκατασταθεί το όνομά μου».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.