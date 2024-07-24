Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν παγκοσμίως από το βίντεο που δείχνει την Βρετανίδα αθλήτρια ιππασίας Σαρλότ Ντιζαρντέν (Charlotte Dujardin) - και 3 φορές χρυσή ολυμπιονίκη - να μαστιγώνει άγρια το άλογο της κατά τη διάρκεια προπόνησης, η ίδια ανακοίνωσε χθες τη νύχτα ότι δεν θα συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

«Η Διεθνής Ομοσπονδία Ιππικού Αθλητισμού (FEI) διεξάγει έρευνα κι εγώ πήρα την απόφαση να αποσυρθώ από όλους τους αγώνες - συμπεριλαμβανομένων των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού - όσο διαρκεί αυτή η διαδικασία» αναφέρει σε ανάρτηση.

Το βίντεο είχε τραβηχτεί πριν από 4 χρόνια αλλά είδε τώρα το φως της δημοσιότητας.

CAUTION- UPSETTING This is part of the video - you can hear the determined lash of the whip torturing the poor horse. Charlotte Dujardin should never be let near an animal again and she should be stripped of all Olympic Medals. pic.twitter.com/8Szy17jjlO — LUCINDA O’SULLIVAN (@LucindasIreland) July 24, 2024

«Αυτό που συνέβη ήταν εντελώς εκτός του χαρακτήρα μου και δεν αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο εκπαιδεύω τα άλογά μου ή προπονώ τους μαθητές μου, ωστόσο δεν υπάρχει καμία δικαιολογία» αναφέρει η Ντιζαρντέν, ενώ ζητά συγνώμη από τη βρετανική ολυμπιακή αποστολή, τους φανς και τους σπόνσορες.

«Ντρέπομαι βαθύτατα και θα έπρεπε να είχα δώσει καλύτερο παράδειγμα εκείνη τη στιγμή. Λυπάμαι ειλικρινά για τις πράξεις μου και είμαι συντετριμμένη που απογοήτευσα όλους» γράφει στην ανάρτηση.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.