Την τελευταία του ανάσα σε ηλικία 60 ετών άφησε ο προπονητής Πυγμαχίας της Σαμόα, Lionel Elika Fatupaito.

Ο 60χρονος άνδρας υπέστη ανακοπή και κατέληξε ενώ βρισκόταν στο Ολυμπιακό Χωριό, στο Παρίσι, με την υπόλοιπη αποστολή της χώρας του.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Πυγμαχίας επιβεβαίωσε την είδηση του θανάτου του Fatupaito με ανακοίνωσή της το Σάββατο.

«Εμείς η Διεθνής Ομοσπονδία Πυγμαχίας (IBA) εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του Lionel Elika Fatupaito, του εθνικού προπονητή πυγμαχίας της Σαμόα, ο οποίος έφυγε με τραγικό τρόπο από τη ζωή κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού 2024».

«Η αφοσίωση και το πάθος του Lionel για το άθλημα έχουν αφήσει ανεξίτηλο σημάδι στην κοινότητα της πυγμαχίας. Η κληρονομιά του θα συνεχίσει να εμπνέει τις μελλοντικές γενιές. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με την ομάδα της Σαμόα και όλους όσους επηρεάζονται από αυτή τη βαθιά απώλεια», συνεχίζει η ανακοίνωση.



Πηγή: skai.gr

