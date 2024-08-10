Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Καταγγελία της Κελίφ για παρενόχληση στον κυβερνοχώρο

Η Αλγερινή πυγμάχος Ιμάνι Κελίφ, «χρυσή» Ολυμπιονίκης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, υπέβαλε καταγγελία για παρενόχληση στον κυβερνοχώρο, αφού έπεσε θύμα διαμάχης για το φύλο της, όπως ανακοίνωσε σήμερα (10/8) ο δικηγόρος της Ναμπίλ Μπουντί.
«Έχοντας μόλις κερδίσει ένα χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024, η πυγμάχος Ιμάνι Κελίφ αποφάσισε να οδηγήσει έναν νέο αγώνα: αυτόν της δικαιοσύνης, της αξιοπρέπειας και της τιμής», γράφει ο δικηγόρος, σημειώνοντας ότι «έκανε καταγγελία για πράξεις επιδεινούμενης κυβερνοπαρενόχλησης, στην εισαγγελία του Παρισιού στον τομέα καταπολέμησης του διαδικτυακού μίσους.»
