Το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS) είχε αποφασίσει υπέρ της προσφυγής της Ρουμάνας Άνα Μπαρμπόσου, αφαιρώντας με απόφασή του το χάλκινο μετάλλιο από την Αμερικανίδα Τζόρνταν Τσάιλς στον αγώνα ενόργανης γυμναστικής γυναικών στις ασκήσεις εδάφους και σήμερα, Κυριακή (11/8) η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, με ανακοίνωσή της ζήτησε επίσης την επιστροφή του χάλκινου μεταλλίου από την Τζόρνταν Τσάιλς, το οποίο θα περάσει στην... κατοχή της Ρουμάνας Άνα Μπαρμπόσου. Η ΔΟΕ ανακοίνωσε ότι θα ανακατανείμει το χάλκινο μετάλλιο στη Ρουμάνα Άνα Μπαρμπόσου, η οποία στο παρελθόν ήταν τέταρτη.

Συγκεκριμένα, η ΔΟΕ αναφέρει στη σημερινή ανακοίνωσή της: «Είμαστε σε επαφή με την (εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή) της Ρουμανίας για να συζητήσουμε την τελετή ανακατανομής και με (την Ολυμπιακή και Παραολυμπιακή Επιτροπή των ΗΠΑ) σχετικά με την επιστροφή του χάλκινου μεταλλίου».

Η Τσάιλς είχε βαθμολογηθεί αρχικά με 13.666 βαθμούς, ενώ η Μπαρμπόσα με 13.700. Ακολούθησε ένσταση από τις ΗΠΑ, η οποία έγινε δεκτή με την Τσάιλς να βαθμολογείται τελικώς με 13.766 και έτσι να προσπερνά την 4η Μπαρμπόσα και να αναδεικνύεται «χάλκινη» Ολυμπιονίκης. Όμως η Ρουμάνα Άνα Μπαρμπόσου προσέφυγε στο CAS, το οποίο έκρινε εκπρόθεσμη την ένσταση των ΗΠΑ, κάτι που σημαίνει πως ισχύει η αρχική βαθμολόγηση, δηλαδή, τρίτη είναι η Ρουμάνα Μπαρμπόσου με 13.700 βαθμούς, 4η η επίσης Ρουμάνα Σαμπρίνα Μανέκα-Βοϊνέα με 13.700 και 5η περνά η Τζόρνταν Τσάιλς με 13.666.

Η 18χρονη Άνα Μπαρμπόσου, είχε ανακοινωθεί αρχικά από τα μεγάφωνα ως η χάλκινη Ολυμπιονίκης, κυματίζοντας ακόμη και τη ρουμανική σημαία στην "Bercy Arena", πριν υποβιβαστεί στην τέταρτη θέση μετά από αναπροσαρμογή της βαθμολογίας από τους κριτές της βαθμολογίας της Τσάιλς.

Οι αποφάσεις του CAS καθ της ΔΟΕ δεν επηρεάζουν ούτε τη «χρυσή» Ρεμπέκα Αντράντε ούτε την «ασημένια» Σιμόν Μπάιλς, που βαθμολογήθηκαν με 14.166 και 14.133 βαθμούς αντίστοιχα.

Η ΝΕΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:



1. Ρεμπέκα Αντράντε Βραζιλία 14.166

2. Σιμόν Μπάιλς ΗΠΑ 14.133

3. Άννα Μπαρμπόσου Ρουμανία 13.700

4. Σαμπρίνα Μανέκα-Βοϊνέα Ρουμανία 13.700

5. Τζόρνταν Τσάιλς ΗΠΑ 13.666

6. Αλίτσε Ντ'Αμάτο Ιταλία 13.600

7. Ρίνα Κίσι Ιαπωνία 13.166

8. Γιουσάν Όου Κίνα 13.000

9. Μανίλα Εσπόζιτο Ιταλία 12.133



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.