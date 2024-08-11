Λογαριασμός
Η είσοδος των σημαιοφόρων Καραλή και Πλατανιώτη στην Τελετή Λήξης - Δείτε βίντεο & φωτογραφίες

Πλάνα από την είσοδο των σημαιοφόρων Εμμανουήλ Καραλή και Ευαγγελίας Πλατανιώτη στην Τελετή Λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων που λαμβάνει χώρα στο Σταντ ντε Φρανς

Μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής τους ζουν ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ευαγγελία Πλατανιώτη.

Τα δύο μέλη της ελληνικής αποστολής στο Παρίσι επιλέχθηκαν για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα ως σημαιοφόροι στην Τελετή Λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων που λαμβάνουν χώρα στο Σταντ ντε Φρανς.

Ο αθλητής του επί κοντώ και η αθλήτρια της καλλιτεχνικής κολύμβησης ήταν αυτοί που μπήκαν πρώτοι στο στάδιο και ηγήθηκαν της ελληνικής αποστολής, που ήταν αυτή τη φορά μικρότερη συγκριτικά με την τελετή έναρξης στην οποία βρίσκονταν οι σχεδόν όλοι.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

