Στεφ Κάρι: Αναστάτωση για τη σύζυγο και τη μητέρα του - «Χτύπησαν το μωρό μας

Το βράδυ του Σαββάτου δεν είχε μόνο πανηγυρισμούς για την οικογένεια Κάρι. Λίγη ώρα αφότου ο Στεφ οδήγησε με τα τρίποντά του την Team USA στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, η σύζυγός του, Αΐσα, καταγράφηκε σε βίντεο να κλαίει μετά από περιστατικό με την αστυνομία.



Συνοδευόταν από την πεθερά της, Σόνια, αλλά και τον συμπαίκτη του Στεφ στους Γουόριορς, Ντρέιμοντ Γκριν. Στο βίντεο ακούγεται να λέει πως κάποιος χτύπησε το νεογέννητο γιο της (γεννήθηκε στα τέλη Μαΐου), Κάιους και η ίδια δείχνει αναστατωμένη και δακρυσμένη. «Δεν μας αφήνουν να πάμε στο αυτοκίνητό μας, ούτε να έρθει ο οδηγός εδώ», ακούγεται να λέει. Ο Ντρέιμοντ Γκριν ακούγεται να λέει νευριασμένος «… ακόμη κι αφού χτυπήσατε το μωρό στο κεφάλι, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα για να τους πάρετε από εδώ».



Οι Γάλλοι αστυνομικοί με τη βοήθεια μεταφραστή ακούγονται να λένε «συγγνώμη για το μωρό», ενώ τονίζουν πως ο δρόμος είχε κλείσει για να περάσει ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, που ήταν επίσης στο γήπεδο για τον τελικό του ολυμπιακού τουρνουά μπάσκετ.

Ayesha Curry and Sonya Curry were pissed off at the police in Paris



you can hear Draymond say "So even yall hit the baby in the head there's still nothing yall can do to get them out of here" pic.twitter.com/YpIfjxyjkL August 11, 2024

Όσα έγιναν ενόχλησαν και τον Στεφ Κάρι, ο οποίος αποχωρώντας λίγο μετά από το κέντρο όπου μαζεύτηκαν τα μέλη της Team USA για να γιορτάσουν με τους δικούς του ανθρώπους, εκνευρίστηκε από τις κάμερες που τραβούσαν τον ίδιο και τη σύζυγό του. «Πάρτε τα αυτά από τα πρόσωπά μας!», είπε ο 36χρονος σούπερ σταρ.

“Get that out my mama face!!”



Steph Curry wasn't too fond of the cameras 😂



(via vendetta_dailly / IG)pic.twitter.com/LVXWKj9aeS — ClutchPoints (@ClutchPoints) August 12, 2024

