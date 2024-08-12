Λογαριασμός
Αναστάτωση για τη σύζυγο και τη μητέρα του Στεφ Κάρι - «Χτύπησαν το μωρό μας στο κεφάλι» - Βίντεο

Η Αΐσα Κάρι, σύζυγος του Στεφ, καταγράφηκε σε βίντεο να κλαίει μετά από περιστατικό με την αστυνομία

Στεφ Κάρι: Αναστάτωση για τη σύζυγο και τη μητέρα του - «Χτύπησαν το μωρό μας

Το βράδυ του Σαββάτου δεν είχε μόνο πανηγυρισμούς για την οικογένεια Κάρι. Λίγη ώρα αφότου ο Στεφ οδήγησε με τα τρίποντά του την Team USA στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, η σύζυγός του, Αΐσα, καταγράφηκε σε βίντεο να κλαίει μετά από περιστατικό με την αστυνομία.

Συνοδευόταν από την πεθερά της, Σόνια, αλλά και τον συμπαίκτη του Στεφ στους Γουόριορς, Ντρέιμοντ Γκριν. Στο βίντεο ακούγεται να λέει πως κάποιος χτύπησε το νεογέννητο γιο της (γεννήθηκε στα τέλη Μαΐου), Κάιους και η ίδια δείχνει αναστατωμένη και δακρυσμένη. «Δεν μας αφήνουν να πάμε στο αυτοκίνητό μας, ούτε να έρθει ο οδηγός εδώ», ακούγεται να λέει. Ο Ντρέιμοντ Γκριν ακούγεται να λέει νευριασμένος «… ακόμη κι αφού χτυπήσατε το μωρό στο κεφάλι, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα για να τους πάρετε από εδώ».

Οι Γάλλοι αστυνομικοί με τη βοήθεια μεταφραστή ακούγονται να λένε «συγγνώμη για το μωρό», ενώ τονίζουν πως ο δρόμος είχε κλείσει για να περάσει ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, που ήταν επίσης στο γήπεδο για τον τελικό του ολυμπιακού τουρνουά μπάσκετ.

Όσα έγιναν ενόχλησαν και τον Στεφ Κάρι, ο οποίος αποχωρώντας λίγο μετά από το κέντρο όπου μαζεύτηκαν τα μέλη της Team USA για να γιορτάσουν με τους δικούς του ανθρώπους, εκνευρίστηκε από τις κάμερες που τραβούσαν τον ίδιο και τη σύζυγό του. «Πάρτε τα αυτά από τα πρόσωπά μας!», είπε ο 36χρονος σούπερ σταρ. 

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ολυμπιακοί Αγώνες Παρίσι 2024
