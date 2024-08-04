Λογαριασμός
Ελισάβετ Μουτάφη- Μάνος Νιφλής: Ο γιος τους στην παραλία με τα κουβαδάκια του

Οι πρώτες τους διακοπές με το αγοράκι τους  

Ελισάβετ Μουτάφη

Απόλυτη ευτυχία. Αυτό βιώνουν εδώ και λίγο καιρό η Ελισάβετ Μουτάφη και ο Μάνος Νιφλής.

Η ηθοποιός και ο δημοσιογράφος υιοθέτησαν ένα αγοράκι από την Αφρική και το ανακοίνωσαν στις αρχές Ιουλίου με ένα πολύ τρυφερό story. Καλώς ήρθες στη ζωή μας Δημήτρη μας.

Ο πιτσιρίκος ήρθε στη ζωή τους για να ολοκληρώσει την οικογένειά τους που περιλαμβάνει και τις δύο κόρες που έχει αποκτήσει ο Μάνος Νιφλής από τον πρώτο του γάμο. Την Κωνσταντίνα και την Ισιδώρα.

Διαφορετικό λοιπόν το καλοκαίρι τους με την Ελισάβετ να δημοσιεύει την πρώτη φωτογραφία του μικρούλη στη θάλασσα να παίζει τρισευτυχισμένος με τα κουβαδάκια του.

Πηγή: womenonly.gr

