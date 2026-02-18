Τα «παιδιά» του Αβέρωφ ξανασυναντιούνται

Με ιδιαίτερο πολιτικό συμβολισμό - που μόνο απαρατήρητος δεν πέρασε - πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Αντώνη Σαμαρά με τον Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο.

Δύο πολιτικά «παιδιά» του αείμνηστου Ευάγγελου Αβέρωφ, σε μια συγκυρία όπου η εξωτερική πολιτική βρίσκεται στο επίκεντρο εσωτερικών συζητήσεων.

Ο πρώην πρωθυπουργός δεν μάσησε τα λόγια του. Με αιχμή την πρόσφατη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα και τις συνομιλίες με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μίλησε για «παγιοποίηση τετελεσμένων σε βάρος της Ελλάδας», επαναφέροντας τη γνωστή «σκληρή γραμμή» στα ελληνοτουρκικά.

Οι αναφορές του στη «θετική ατζέντα», στο ενδεχόμενο προσφυγής σε διεθνές δικαιοδοτικό όργανο, αλλά και στους «μηχανισμούς επικοινωνίας» με την Τουρκία, ερμηνεύονται -σύμφωνα με έμπειρους κοινοβουλευτικούς- ως σαφές μήνυμα προς το Μέγαρο Μαξίμου ότι ένα τμήμα της παραδοσιακής δεξιάς βάσης παραμένει καχύποπτο απέναντι σε κινήσεις που μπορεί να εκληφθούν ως υπαναχωρήσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η δημόσια επισήμανση του κ. Σαμαρά ότι «η Ελλάδα έπρεπε εξαρχής να μετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ», σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση επιλέγει πιο διακριτική παρουσία. Κάποιοι μάλιστα βλέπουν στη συγκεκριμένη αναφορά μια έμμεση διαφοροποίηση στρατηγικής.

Στο παρασκήνιο, η εικόνα των δύο «Αβερωφικών» στο Προεδρικό δεν πέρασε απαρατήρητη. Το ερώτημα, βεβαίως, παραμένει: πρόκειται για μια ακόμη θεσμική παρέμβαση ή για προσεκτικά σταθμισμένο πολιτικό μήνυμα με αποδέκτη και πέραν του Προεδρικού;

Ντόναλντ κερνάει Τραμπ πίνει

Ξεκινά σήμερα στην Φλόριντα, στο ιδιωτικό κλαμπ του προέδρου Τραμπ, ένα φόρουμ για τα κρυπτονομίσματα.

Οικοδεσπότες λέει θα είναι οι δύο γιοι του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ μαζί με τους δύο γιους του δεξιού του χεριού, Γουίτκοφ.

Θα μιλήσουν στελέχη μεγάλων εταιρειών της Wall Street και διορισμένοι αξιωματούχοι από την κυβέρνηση Τραμπ.

Όλος ο καλός ο κόσμος μαζεμένος δηλαδή.

Ο πρόεδρος μάλλον θα λείπει, αλλά και τι έγινε;

Τα βλαστάρια του μπορούν να τον εκπροσωπήσουν επάξια. Πάνω από ένα δισ. του έχουν φέρει από τα crypto εξάλλου.

Kι όπως είπαμε και στην αρχή, Τραμπ κερνάει Τραμπ πίνει...

Εγκρίθηκε το ελληνικό σχέδιο για το SAFE

Tο πράσινο φως για το ελληνικό πρόγραμμα για την άμυνα έδωσε το Ecofin.

Μαζί με τα σχέδια της Ελλάδας εγκρίθηκαν και τα σχέδια άλλων επτά χωρών.

Το πρόγραμμα SAFE ανταποκρίνεται στα σχέδια της ΕΕ για μια πιο ισχυρή ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία μέσω φθηνών και μακροπρόθεσμων δανείων.

Η εκταμίευση της πρώτης δόσης για την Ελλάδα υπολογίζεται για τον Μάρτιο.

Δεδομένης της υπερκάλυψης των 150 δισεκατομμυρίων του προγράμματος, βρίσκεται στα σκαριά και δεύτερο SAFE σύμφωνα με την Φον ντερ Λάιεν και η Ελλάδα ήδη έχει εκφραστεί θετικά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

