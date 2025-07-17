Πλήγμα για την «ατμομηχανή» της Ευρώπης

Οι δασμοί 30% που ανακοίνωσε η Ουάσινγκτον στις εξαγωγές της Ε.Ε. δεν είναι απλώς εμπορική πολιτική – είναι πολιτικός σεισμός για την Ένωση. Κάποιες χώρες, όμως, θα «πονέσουν» περισσότερο όπως η Γερμανία. Η οικονομία της «ατμομηχανής» της Ευρώπης ήδη ασθμαίνει. Και τώρα, με τις εξαγωγές της προς τις ΗΠΑ να φορτώνονται δασμούς, το χτύπημα πάει κατευθείαν στον πυρήνα της βιομηχανικής της ταυτότητας.

Ο ίδιος ο Μερτς το είπε: «Θα αναγκαστούμε να αναβάλουμε μέρος της οικονομικής μας πολιτικής.»

Το πιο κρίσιμο μέτωπο; Η αυτοκινητοβιομηχανία. Ήδη πιεσμένη από την κινεζική επέλαση στην ευρωπαϊκή αγορά, τώρα βλέπει και τα εργοστάσια που δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ να δέχονται ένα σημαντικό πλήγμα στα κέρδη τους.

Όταν τραντάζεται η Γερμανία, τραντάζεται και η Ευρώπη. Κι όταν τραντάζεται η Ευρώπη, εμείς πιάνουμε πρώτοι τα μαξιλαράκια. Αν έχουν μείνει.

Πανζουρλισμός για τα 750 ευρώ

Ξεκίνησαν τη Δευτέρα οι αιτήσεις για το voucher των 750 ευρώ για 170.000 εργαζόμενους και ανέργους – και κάπως έτσι το ψηφιακό κράτος βρέθηκε πάλι σε κατάσταση... προ-σύνταξης.

Με το που άνοιξε η πλατφόρμα, έπεσε. Με το που επανήλθε, σερνόταν. Και με το που άρχισαν οι πολίτες να κάνουν αιτήσεις, μπλόκαραν και οι ίδιοι απ’ την ταλαιπωρία.

Το κράτος της ψηφιακής μετάβασης μοιάζει να χρειάζεται μια μικρή αναβάθμιση… σε RAM και αξιοπιστία. Γιατί όσο και να θες να μπεις να αιτηθείς, αν πρέπει να κάνεις refresh 37 φορές, το "voucher" γίνεται "βούρδουλας".

Μέχρι το βράδυ της Τρίτης, η πλατφόρμα κάπως συνερχόταν. Αλλά ο «συνωστισμός» παρέμενε: ουρές και στο cloud, βασανισμένοι κωδικοί taxisnet, και ένα «αγαθά κόποις κτώνται» που μάλλον θα ακουγόταν σαν ειρωνεία. Οι προγόνοι μας το έλεγαν. Οι νεοέλληνες το μεταφράζουν:

«Δώστε μας τα 750, αλλά όχι άλλη ταλαιπωρία».

Ίσως, την επόμενη φορά, η πλατφόρμα να είναι έτοιμη και για την πίεση –όχι μόνο για τις ανακοινώσεις.

Αυτό το ρημάδι το έκτακτο

Το επόμενο στατιστικό στοιχείο μπορεί να εξηγήσει και τον πανζουρλισμό για τα 750 ευρώ και την πλατφόρμα που έπεσε σαν την ελπίδα μας στο login: Περισσότεροι από 4 στους 10 Έλληνες δεν μπορούν να καλύψουν ούτε ένα έκτακτο έξοδο.

Αν τύχει κάτι –ένα δόντι, ένα λάστιχο, ένα “να σου πω κάτι; το πλυντήριο χάλασε” – τότε αρχίζει το ντόμινο. Και κάπου εκεί καταλαβαίνεις ότι το “έχω κάτι λεφτουδάκια στην άκρη” είναι είδος πολυτελείας.

Η Eurostat μας δίνει χάλκινο στη δυνατότητα να ανταποκριθούν σε ένα έκτακτο γεγονός με 44% (μετά τη Βουλγαρία,45,6% και τη Λετονία, 45,3%), ...μετάλλιο που δεν είναι για υπερηφάνεια.

Όσο κάποιοι “τρέχουν” να πιάσουν voucher, άλλοι τρέχουν να καλύψουν το έκτακτο που έσκασε χωρίς προειδοποίηση. Και τις περισσότερες φορές, το κάνουν χωρίς δίχτυ ασφαλείας –ίσως και χωρίς ελπίδα.

Τρέχουν και τα μέταλλα

Αυτό που διαπιστώνουμε πάντως είναι πως τρέχει μόνο ο κόσμος. Τρέχουν και τα μέταλλα... Το ράλι του χρυσού το ξέρουμε όλοι: πανικός στις αγορές, αβεβαιότητα, επενδυτές που ψάχνουν καταφύγιο. Αυτό, όμως, που δεν παρακολουθούν πολλοί είναι το αθόρυβο ράλι του ασημιού.

Από λίγο κάτω από τα 30 δολάρια όταν εκλέχθηκε ο Τραμπ, έφτασε τη Δευτέρα τα 39 δολάρια ανά ουγγιά –το υψηλότερο επίπεδο εδώ και 14 χρόνια. Και μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου για 30% δασμούς στις εισαγωγές από Ε.Ε. και Μεξικό από 1η Αυγούστου, το ασήμι... ασήμωσε και πλησιάζει τα 40 δολάρια.

Έ!Ε!ερχεται η Κίμπερλι...

'Ενα βήμα πριν γίνει η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, βρίσκεται η Κίμπερλι Γκιλφόϊλ. Η επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων πέρασε την πρόταση με ψήφους 13-9.

Επόμενος σταθμός: η ολομέλεια της Γερουσίας. Κι αν όλα πάνε όπως τα σχεδιάζουν στην Τραμπ-ομάδα, η Κίμπερλι θα ορκιστεί από τον ίδιο τον πρόεδρο στο Οβάλ — και θα πάρει το αεροπλάνο για την Αθήνα το φθινόπωρο.

Επόμενο βήμα; Η ολομέλεια της Γερουσίας. Αν όλα πάνε καλά, στη συνέχεια θα ορκιστεί στο οβάλ γραφείο από τον πρόεδρο Τραμπ.

Το αεροπλάνο για την Ελλάδα πιθανότατα θα το πάρει τον Σεπτέμβριο...

Όχι, δεν είναι επεισόδιο του House of Cards. Είναι το επόμενο διπλωματικό κεφάλαιο στην Πρεσβεία της Βασιλίσσης Σοφίας.

Πηγή: skai.gr

