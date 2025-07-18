Ένας τέως σε φάση... upload

Διευρύνεται ο κύκλος – όχι των χαμένων ποιητών, δυστυχώς – αλλά των πολιτικών που, κατά πώς φαίνεται, προετοιμάζουν την ενεργότατη επιστροφή τους στη σκηνή. Περί Σαμαρά και Τσίπρα τα έχουμε ήδη πει.

Τώρα, στο κάδρο μπαίνει ο Κώστας Καραμανλής. Ο πρώην πρωθυπουργός από χθες έχει στον... αέρα το δικό του προσωπικό site: www.karamanlis.gr. Εκεί παρουσιάζει την πορεία, τις ιδέες και το πολιτικό του έργο, ενώ φιλοξενεί το σύνολο των ομιλιών του από τη θητεία του ως πρωθυπουργός.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, "Το περιεχόμενο (κείμενα, φωτογραφίες, video) εμπλουτίζεται διαρκώς, ώστε ο επισκέπτης του site να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα πλούσιο αρχειακό υλικό που καλύπτει μια περίοδο τεσσάρων και πλέον δεκαετιών πολιτικής παρουσίας και δράσης."

Αν σας περνά από το μυαλό ότι ο τέως θα διεκδικήσει πρωθυπουργικό θώκο, ξεχάστε το. Οι βλέψεις, όπως ακούγεται, είναι για… υψηλότερα.

Ο Πάνος σε φάση revival

Ένα ακόμη όνομα από τα παλιά που… εικάζεται πως ενδέχεται να επιστρέψει είναι εκείνο του Πάνου Καμμένου. Η πρόσφατη εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή του πυροδότησε αυτή τη φημολογία. Βλέπετε, ο πρώην "Ανεξάρτητος Έλληνας" στήριξε με νύχια και με δόντια τον Αλέξη Τσίπρα.

Γκρόσο μόντο; Ο Πρόεδρος Αλέξης τα έκανε όλα σωστά.

Κι αν υπήρχε κάποιος που θα μπορούσε να "εκθέσει" – κατά μία έννοια – έργα και καταστάσεις της γκρίζας περιόδου πριν από 10 χρόνια, αυτός είναι ο Πάνος Καμμένος. Ως “συνέταιρος” του Τσίπρα, ήξερε (και ξέρει) πολλά.

Όσοι ήλπιζαν σε τέτοιες αποκαλύψεις… τα έβαψαν μαύρα. Ο ανανεωμένος και πολύ στυλάτος Πάνος πέρασε τον Αλέξη από την... κολυμβήθρα του Σιλωάμ, ξεπλένοντάς τον πολιτικά – και ίσως ηθικά.

Παίρνει έτσι θέση στο πλευρό του Αλέξη; Ψιθυρίζουν κάποιοι στους διαδρόμους. Ψιθυρίζουν όμως κι άλλα – λίγο πριν κοπανήσουν το κεφάλι τους στον τοίχο. Ακούγοντας τη συνέντευξη, αναρωτιούνταν αν ζούσαν στην ίδια χώρα. Οι δικές τους μνήμες (που δεν είναι και τόσο μακρινές) με τις περιγραφές του Πάνου… δεν κόλλαγαν.

Τώρα, αν ο Πάνος υπολογίζει ότι ο κόσμος ξεχνάει, αυτό μάλλον μένει να το δούμε.

Εν τω μεταξύ, ίσως να ακούγεται στο βάθος η Λαίδη Άντζελα να τραγουδάει:

“Κάνω comeback και στο δηλώνω…”

Τα δικά σου δικά μου made in USA

Μια και μιλάμε για δηλώσεις πολιτικών και υπονοούμενα, ας περάσουμε στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, όπου μια φράση του Ντόναλντ Τραμπ πέρασε σχεδόν στα ψιλά, αν και αποτυπώνει όσα βιώνει πια ολόκληρος ο πλανήτης.

Έχοντας κόψει κάμποσες ταρίφες και με διάθεση να μοιράσει κι άλλες, οι ΗΠΑ ήρθαν σε νέα εμπορική συμφωνία με την Ινδονησία.

Τι είπε λοιπόν ο Αμερικανός πρόεδρος;

"Η Ινδονησία θα πληρώνει ταρίφα 19% για τις εξαγωγές της στις ΗΠΑ και εμείς τίποτα. Θα έχουμε πλήρη πρόσβαση στη χώρα."

Τι μας λέει ο ποιητής;

Τα δικά μου, δικά μου – και τα δικά σου, πάλι δικά μου.

Τσιφλίκι του και η Ινδονησία λοιπόν.

Και μιλάμε για μια χώρα με ΑΕΠ κοντά στο 1,4 τρισ. δολάρια και πληθυσμό 281 εκατομμύρια. Για την ιστορία, οι ΗΠΑ έχουν 340 εκατομμύρια.

Άρα, όχι ακριβώς "φτωχός συγγενής". Αλλά μάλλον όχι αρκετά ισχυρός για να πει "όχι" στον Ντόναλντ.

Και που είσαι ακόμα...

Δεν κουνιέται φύλλο – ούτε καν με 200%

Αφού πιάσαμε τον Τραμπ, ας μοιραστούμε και αυτό.

Τι κι αν μοιράζει δασμούς αβέρτα; Οι αγορές δείχνουν συγκρατημένα αισιόδοξες, παρά την επιθετική δασμολογική πολιτική του Αμερικανού προέδρου.

Πρόσφατα, ο Τραμπ προειδοποίησε για δασμούς 200% στα φάρμακα, με αναστολή 12-18 μηνών. Κι εκεί που θα περίμενε κανείς η αγορά να ταρακουνηθεί ...ο δείκτης NYSE Arca Pharmaceutical την προηγούμενη εβδομάδα όχι μόνο δεν βάλτωσε, αλλά κινήθηκε ανοδικά.

Αυτή την εβδομάδα σταθεροποιήθηκε, μετά από μια μικρή πτώση στις αρχές της, ενώ συνολικά σε βάθος 30 ημερών παραμένει σε θετικό έδαφος.

Με άλλα λόγια, οι αγορές δεν πτοήθηκαν. Κι έτσι, η παράταση ενός με ενάμιση έτους μέχρι την εφαρμογή των δασμών φαίνεται να αποδίδει για τον Τραμπ.

Πρώτον, οι φαρμακευτικές συσσωρεύουν φάρμακα στην Αμερική.

Δεύτερον, βάζουν μπρος σχέδια για νέες μονάδες παραγωγής στις ΗΠΑ.

Με ένα σμπάρο, δύο τρυγόνια λοιπόν.

