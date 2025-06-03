Αναζητείται (διπλωματική) θεραπεία

Οχι, το Μάτι δεν είναι hashtag...

Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων αναμένεται να εκδώσει σήμερα την απόφασή του για την τραγωδία στο Μάτι. Επτά χρόνια μετά, για πολλούς δεν είναι ούτε δικαίωση ούτε κάθαρση –είναι απλώς μια σελίδα που γυρνάει, χωρίς να έχει διαβαστεί σωστά.

25χρονη πυρόπληκτη έλεγε χθες κάτι που ίσως συνοψίζει το όλο κλίμα: «Δεν περιμένω κάτι… απλώς νιώθω πως πλησιάζει ένα τέλος, μετά το οποίο δεν θα έχουμε πια το 'δικαίωμα' να ασχολούμαστε με αυτό. Δεν θα μιλάει κανείς. Θα είναι κάπως irrelevant».

Μεγαλύτερη ποινή από τη σιωπή, δεν υπάρχει. Και πώς να μη νιώθεις ότι έχει χαθεί η υπόθεση, όταν –όπως η ίδια είπε– υπάρχουν θύματα από τα 104 που έχασαν τη ζωή τους που δεν αναγνωρίστηκαν ποτέ, που έμειναν αόρατα;

Το Μάτι για εκείνη δεν είναι hashtag ούτε επέτειος. Ήταν πάντα κάτι προσωπικό, σαν φυλαχτό. Και θα είναι για πάντα εκεί, ακόμα κι όταν οι άλλοι σταματήσουν να το κοιτάζουν.

Γιατί κάποιες πληγές δεν επουλώνονται με αποφάσεις. Μόνο με μνήμη...

Αιφνιδιάστηκαν και... στην Αίγυπτο

Όπως λέγαμε χθες, οι εξελίξεις γύρω από τη Μονή Αγίας Αικατερίνης στο Όρος Σινά έπιασαν την Αθήνα στον ύπνο...

Και στην άλλη πλευρά της Μεσογείου, όμως, ξαφνιάστηκαν. Οχι, από τις εξελίξεις προφανώς, αυτές λίγο πολύ ίσως και να τις γνώριζαν. Κατά πώς λέγεται υποτίμησαν την όλη κατάσταση, και όταν είδαν τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την απόφαση του αιγυπτιακού δικαστηρίου έμειναν ενεοί. Δεν περίμεναν, σου λέει, να λάβει τόσο μεγάλες διαστάσεις το θέμα (τώρα γιατί δεν το περίμεναν, είναι απορίας άξιο, δεδομένης της σημαντικότητας της Μονής Σινά. Μιας Μονής που αναγνώρισε ο ίδιος ο Μωάμεθ, που είναι τόπος συνάντησης των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών και που εκεί δόθηκαν οι Δέκα Εντολές στον Μωυσή…).

Την περασμένη Παρασκευή δε που οι μοναχοί κλείστηκαν στο μοναστήρι πενθούντες και διαμαρτυρόμενοι, υπήρξε μεγάλη αναστάτωση στις δυτικές πρεσβείες που βρίσκονται στην Αίγυπτο. Κάτι που επίσης αιφνιδίασε την αιγυπτιακή πλευρά.

Η ελληνική πλευρά πάντως, αντιπροσωπεία της οποίας όπως είπαμε θα μεταβεί στο Κάιρο την Τετάρτη με επικεφαλής τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, έχει σκοπό να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Εχει και η Αίγυπτος κοινή γνώμη, λένε. Καλύτερα να μην την ξεσηκώσουμε, σκέφτονται, και μεταξύ μας πολύ καλά κάνουν.

Πάντως, τουρκικός δάκτυλος δεν υπάρχει διαβεβαιώνουν διπλωματικές πηγές, άλλο αν στην αναμπουμπούλα η Άγκυρα (θα) χαίρεται.

Αναζητείται (διπλωματική) θεραπεία σε ένα θέμα που "φυτρώνει ζιζάνια" σε μέχρι πρότινος... ανθηρές σχέσεις

Το θέμα, πάντως, με τη Μονή δεν έχει κριθεί, ακόμη. Η απόφαση που ανακοινώθηκε είναι εφετειακή, δεν είναι του ανωτάτου δικαστηρίου, μας ενημέρωσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, μιλώντας τη Δευτέρα στον Παύλο Τσίμα και στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ. Το ζήτημα είναι πια πολιτικό, διακρατικό και γίνονται εντατικές διαβουλεύσεις, άρα σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι υπήρξε αιφνιδιασμός και ότι τώρα αναζητείται μία λύση και μία θεραπεία, σχολίασε ο κ. Βενιζέλος.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο που ακούσαμε από τον ίδιο, είναι το γεγονός ότι τη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου για τη Μονή (η οποία δεν πρόλαβε να υπογραφεί λόγω διάφορων καθυστερήσεων), δεν θα την υπέγραφε το ελληνικό κράτος, καθώς δεν πρόκειται για διακρατική συμφωνία. Θα την υπέγραφε ο Αρχιεπίσκοπος και ηγούμενος, "αλλά βεβαίως το ελληνικό κράτος έχει αυτό που λέμε στο Διεθνές Δίκαιο droit de regard, έχει το δικαίωμα…"

Ο Δουδωνής, ο Ανδρέας και ο Μπογιόπουλος

Φαίνεται ότι ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής δεν διανύει και την καλύτερη περίοδο στις σχέσεις του με στελέχη του ΚΚΕ. Η συνέντευξη που παραχώρησε στον Real fm έριξε λάδι στη φωτιά, καθώς όταν ρωτήθηκε γιατί το κόμμα του δεν συνυπέγραψε το κείμενο για την Παλαιστίνη που πρότεινε το ΚΚΕ και το οποίο στήριξαν ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύσης Ελευθερίας απάντησε ότι «Η λογική του κειμένου, ήταν μια λογική φοιτητικής παράταξης» και ότι το κείμενο το πρότεινε το ΚΚΕ, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν είναι απολύτως προσηλωμένο σε κάποια στοιχεία του κοινοβουλευτισμού ή ίσως και σε όλα, για να συνυπογράφαμε ένα κείμενο μαζί του».

Η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη συνέντευξη ήταν επεισοδιακή, αφού μια άλλη απάντηση του Παναγιώτη Δουδωνή άναψε τα αίματα και έφερε ερτζιανή σύγκρουση του Βουλευτή Επικρατείας με τον δημοσιογράφο Νίκο Μπογιόπουλο.

Ο Παναγιώτης Δουδωνής υποστήριξε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα υπέγραφε ένα τέτοιο κείμενο. Διότι, όπως υποστήριξε πριν από τριάντα χρόνια ο ιστορικός ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ είχε απαντήσει σε δημοσιογράφο του «Ριζοσπάστη» ότι το ΚΚΕ και η Σοβιετική Ένωση πρόκοψαν με τα «δόγματα». Ο δημοσιογράφος του «Ριζοσπάστη» που έκανε την ερώτηση, τότε, στον Ανδρέα Παπανδρέου ήταν ο Νίκος Μπογιόπουλος, ο οποίος και παρενέβη επί προσωπικού για να ζητήσει εξηγήσεις με το θερμόμετρο να ανεβαίνει στο κόκκινο. Το βαθύ κόκκινο του ΚΚΕ, όχι του σταθμού του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν διάγει και τις καλύτερες μέρες του.

Κουίζ

Και σήμερα λέμε να κλείσουμε με ένα κουίζ: Ποιος βουλευτής των Σπαρτιατών φαίνεται πως φλερτάρει με την ιδέα να κατέβει στις επόμενες εθνικές εκλογές με την "Ελληνική Λύση" του Κυριάκου Βελόπουλου; Είναι και ο Βελόπουλος "μια κάποια λύσις" που λέει και ο ποιητής... Το αν το φλερτ θα καταλήξει σε γάμο, και αν υπάρχουν άλλοι μνηστήρες, είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο.

