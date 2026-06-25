Λύγισε με τριάρα το Κατάρ και «αγκαλιάζει» την πρόκριση στους «32» η Βοσνία

Έκαμψε την αντίσταση του Κατάρ με τριάρα και αγκαλιάζει την πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ η Βοσνία!

Η ομάδα του Μπαρμπάρεβιτς ήταν ανώτερη της αντιπάλου της στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης που διεξήχθει στο Σιάτλ και τελικά πανηγύρισε τη νίκη με 3-1, χάρη στην οποία έφτασε τους 4 βαθμούς και τερμάτισε στην 3η θέση του 2ου ομίλου, έχοντας μεγάλες πιθανότητες πρόκρισης ως μία από τις 8 καλύτερες τρίτες!

Οι Βόσνιοι προηγήθηκαν 2-0 με δύο γκολ στο 29' και στο 34', με το Κατάρ να μειώνει και να ξαναμπαίνει στο ματς στο 42', ενώ πίεσε και για να βρει το γκολ της ισοφάρισης, όμως οι νικητές «κλείδωσαν» το σπουδαίο για εκείνους τρίποντο, με γκολ του Μάχμιτς στο 80'!

Το ματς:

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τη Βοσνία να μπαίνει φορτσάτη και να φτιάχνει την πρώτη ευκαιρία της για να σκοράρει στο 2ο κιόλας λεπτό, όταν ο Ντεμίροβιτς βρήκε χώρο όντας λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή του Κατάρ και σούταρε με δύναμη, με τον Αμπουνάντα να αποκρούει εντυπωσιακά. Μάλιστα ο τερματοφύλακας του Κατάρ είχε απάντηση και σε σουτ του Σούνιτς, ένα λεπτό αργότερα.

Η ομάδα του Λοπετέγκι απείλησε για πρώτη φορά στο 13’, μετά από μια γρήγορη αντεπίθεση και ενέργεια του Αφίφ, ο οποίος όμως καθυστέρησε, άνοιξε το κοντρόλ και είδε τον Σούνιτς να τον προλαβαίνει και να τον κόβει με καθοριστικό τάκλιν! Στο 17’ η Βοσνία απείλησε ξανά με μακρινό σουτ, του Μπάσιτς αυτή τη φορά, ενώ το πρώτο cooling break ήρθε με τους Βόσνιους να έχουν την υπεροχή, αλλά να μην μπορούν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Τελικά, η λύση για την ομάδα του Μπάρμπαρεζ ήρθε στο 29’, με τον Αλαϊμπέγκοβιτς να αποφεύγει εντυπωσιακά δύο αμυντικούς και να πιάνει υπέροχο σουτ από τα όρια της μεγάλης περιοχής, για να ανοίξει το σκορ με πανέμορφο γκολ του και να γίνει, στα 18 του, ο νεότερος σκόρερ της Βοσνίας σε Μουντιάλ! Μάλιστα, η Βοσνία συνέχισε να κυριαρχεί, βρίσκοντας και δεύτερο γκολ στο 34’, όταν μετά από σέντρα του Κολάσινατς και κεφαλιά του Τζέκο, η μπάλα κόντραρε στον Αλ Μπράκε και κατέληξε στα δίχτυα του Αμπουνάντα!

Ο Τζέκο είχε και δοκάρι στο 39’, όταν δεν μπόρεσε να πλασάρει σωστά μετά από υπέροχη βαθιά μπαλιά του Σούνιτς, ενώ το Κατάρ βρήκε αντίδραση στο 42’, με τον Μιγκέλ να κάνει σέντρα και με τον Εντμίλσον να στρώνει όμορφα την μπάλα στον αμαρκάριστο Αλ Χαϊντός, ο οποίος ευστόχησε από κοντά για να κάνει το 2-1. Μάλιστα το Κατάρ πίεσε έντονα στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, αγγίζοντας την ισοφάριση στο 45’+3’, με τον Μιγκέλ να στέλνει την μπάλα στο δεξί κάθετο δοκάρι του Βασίλ, με συρτό σουτ του.

Η πρώτη σημαντική φάση του δευτέρου ημιχρόνου ήρθε στο 57’, με τον Εντμίλσον να συνεργάζεται με τον Αφίφ και με τον τελευταίο να σουτάρει από πλάγια θέση, στην εξωτερική πλευρά των διχτύων, ενώ ο Αφίφ είχε ένα ακόμα σουτ στο 60’, το οποίο έφυγε ψηλά άουτ.

Ισορροπημένο το παιχνίδι στο δεύτερο μισό του, με τη Βοσνία να διαχειρίζεται το μικρό της προβάδισμα και με το Κατάρ να προσπαθεί να βρει τον τρόπο για να μπει με αξιώσεις στη μεγάλη περιοχή του Βασίλ. Τελικά, μετά από ένα δεύτερο ημίχρονο χωρίς πολλές μεγάλες φάσεις, η Βοσνία «καθάρισε» το ματς στο 80’, όταν μετά από φάση διαρκείας μπροστά στην εστία του Αμπουνάντα, ο Μάμιτς, ο οποίος είχε μπει νωρίτερα ως αλλαγή, σκόραρε για το 3-1!

Στα εναπομείναντα λεπτά, το Κατάρ είχε περισσότερη ώρα την κατοχή της μπάλας, όμως δεν κατάφερε να βρει δεύτερο γκολ για να ξαναμπεί στο ματς, γνωρίζοντας την ήττα, ενώ η Βοσνία πήρε το τρίποντο με το οποίο «αγκαλιάζει» την πρόκριση στα νοκ-άουτ!

MVP: O 18χρονος Αλαϊμπέγκοβιτς εντυπωσίασε με την εμφάνισή του, ανοίγοντας τον δρόμο προς τη νίκη της Βοσνίας στο 29' με το πανέμορφο γκολ του! Παράλληλα, έγινε ο νεότερος σκόρερ για την εθνική του ομάδα σε Μουντιάλ, σε ένα παιχνίδι το οποίο θα θυμάται για όλη του τη ζωή!

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Βοσνία Ερζεγοβίνη (Μπάρμπαρεζ): Βασίλ - Ράντελιτς, Κάτιτς (64’ Χατζικάντουνιτς), Μάλιτς (46’ Μέμιτς), Κολάσινατς - Μπαϊρακτάρεβιτς, Μπάσιτς, Σούνιτς (46’ Ταχίροβιτς), Αλαμπέγκοβιτς (82’ Μπούρνιτς) - Ντεμίροβιτς, Τζέκο (64’ Μάχμιτς)

Κατάρ (Λοπετέγκι): Αμπουνάντα - Αλ Μπράκε, Κούκχι, Μιγκέλ, Λέιγ - Μπουντιάφ, Γκαμπέρ (46’ Χατέμ), Φατί (79' Αλ Μανάι) - Αφίφ, Εντμίλσον (79' Αλαελντίν), Αλ Χαϊντός (56’ Αλ Γκανεΐ)

Διαιτητής: Χεσούς Βελενζουέλα (Βενεζουέλα)

Τα αποτελέσματα του 2ου ομίλου:

1η αγωνιστική

Καναδάς-Βοσνία 1-1

Κατάρ-Ελβετία 1-1

2η αγωνιστική

Ελβετία-Βοσνία 4-1

Καναδάς-Κατάρ 6-0

3η αγωνιστική

Ελβετία-Καναδάς 2-1

Βοσνία-Κατάρ 3-1

Η βαθμολογία:

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης ΕΔΩ και ΕΔΩ.

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