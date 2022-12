Η στοργική αγκαλιά του προπονητή της Ιαπωνίας στον Μιτόμα μετά τον αποκλεισμό

Η εθνική ομάδα της Ιαπωνίας έμεινε εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά την ήττα στα πέναλτι από την Κροατία, με τους Ασιάτες να είναι συντετριμμένοι για τον αποκλεισμό.

Ο φακός έπιασε μία πολύ δυνατή στιγμή μετά την αναμέτρηση, με τον προπονητή, Χατζίμε Μοριγιάσου, να αγκαλιάζει στοργικά τον Καορού Μιτόμα.

Ο Ιάπωνας ομοσπονδιακός τεχνικός, που έγραψε τη δική του ιστορία στο Κατάρ, δεν παρέλειψε επίσης να υποκλιθεί στους συμπατριώτες του που στήριξαν την εθνική ομάδα της πατρίδας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο...

Japan manager Hajime Moriyasu bowed in appreciation to the fans who traveled all the way to Qatar to support their team 🇯🇵



Respect! ❤️ pic.twitter.com/zokP53cCoC