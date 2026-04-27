Ζώδια: Οι απαντήσεις του Κώστα Λεφάκη για τις επόμενες ημέρες – Κρουαζιέρα θα σε πάω…

Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Κλείνοντας ο Απρίλιος έχετε την αίσθηση μιας αισθητής βελτίωσης ενώ πολλοί θα νιώσετε και πιο ενισχυμένοι οικονομικά τις μέρες αυτές. Η Αφροδίτη προηγείται στον Ταύρο και τονίζει την τύχη σας σε συναντήσεις και γνωριμίες. Η πρωτομαγιά σας δίνει την ευκαιρία να την γιορτάσετε ενώ ο μήνας που έρχεται φέρνει νέες επαγγελματικές προοπτικές και λύνει προβλήματα σχετικά με την κατοικία και την ιδιοκτησία. Κρόνος και Ποσειδώνας στο ζώδιό σας σχηματίζουν νέα δεδομένα και αυτά σας κάνουν ακόμα πιο αποφασιστικούς στο να κερδίσετε μια μάχη ή στο να κατακτήσετε ένα στόχο. Πάρτε πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν στην πραγματοποίηση των επιθυμιών και θα καλύψουν τις ανάγκες σας.

Ταύρος

Η φετινή περίοδος των γενεθλίων σας, σας βρίσκει αποφασισμένους να ξεμπερδέψετε με εκκρεμότητες και να πετύχετε αυτό που επιθυμείτε βαθιά. Ο Άρης στον Κριό τονίζει την δημιουργικότητα και την νευρικότητα. Η καλή του όψη με τον Πλούτωνα όμως βοηθά την πραγματοποίηση σκοπιμοτήτων, την εδραίωση νέων στόχων, την διευθέτηση οικονομικών προβλημάτων. Η Αφροδίτη στους Διδύμους τονίζει την γοητεία σας και ευνοεί νέες συνεργασίες και νέες γνωριμίες. Ο Ερμής σας κάνει πιο κινητικούς ενώ αρκετοί πραγματοποιείτε μικρά ταξίδια που τονίζουν την χαρά μέσα σας.

Δίδυμοι

Το κλείσιμο του Απριλίου και η φετινή πρωτομαγιά σας βρίσκει υπό την εύνοια της Αφροδίτης τονίζοντας την κοινωνικότητα σας και βοηθώντας γενικότερα τις σχέσεις σας με τους άλλους. Πολλά πράγματα παίρνουν μια καλύτερη τροπή, ωστόσο δεν θα λείψουν άγχη στην εργασία σας, λίγες γκρίνιες από το στενό περιβάλλον και κατάθεση καινούργιων προσπαθειών για να ολοκληρωθεί ένα σχέδιο σας. Πάντως πολλά πράγματα έχουν πάρει ένα καλύτερο δρόμο και είναι στο χέρι σας να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες και τις περιστάσεις καλύτερα.

Καρκίνος

Παρουσιάζεστε ενισχυμένοι σε θέματα εργασιακά και οικονομικά, ενώ η πρωτομαγιά σας βρίσκει με αγαπημένα πρόσωπα ή με φίλους σας. Το φεγγάρι του Μαΐου ανοίγει νέους ορίζοντες για αρκετούς από εσάς και σας ταξιδεύει σε ευχάριστους προορισμούς. Σε άλλους ενισχύει μια επαγγελματική προσδοκία και σε άλλους φέρνει ένα καινούργιο έρωτα στην ζωή σας. Θα παρατηρηθεί μεγάλη κινητικότητα γύρω σας ενώ θα είναι αρκετές οι προσκλήσεις που θα σας γίνουν. Μην αμελείτε κάποιες υποχρεώσεις που έχετε αναλάβει και μην φοβάστε νέες ευθύνες στον επαγγελματικό σας χώρο.

Λέων

Σημαντικές οι μέρες αυτές καθώς νέες εξελίξεις τονίζουν την χαρά και την δράση, τόσο στο χώρο της οικογένειας όσο και στο χώρο της εργασίας. Ο Άρης σάς υποχρεώνει να κερδίσετε ένα στοίχημα ή ένα δύσκολο άθλο. Παράλληλα σας οδηγεί να υπερασπίσετε τόσο ανθρώπους δικούς σας όσο όμως και ξένους. Η Αφροδίτης στους Διδύμους φέρνει κάποιους χρήσιμους φίλους πιο κοντά σας ενώ η επιρροή του Ερμή σας βοηθά να πάρετε αποφάσεις επενδυτικού χαρακτήρα για την πορεία των εργασιών σας. Διαφυλάξτε μια πολύτιμη σχέση σας, ακούστε γνώμες για θέματα που σας απασχολούν, αλλά πάρτε τις δικές σας αποφάσεις ανεπηρέαστοι από παραδείγματα άλλων.

Παρθένος

Σημαντικές οι μέρες αυτές και για εσάς, καθώς η πολυαστρία στον Κριό σας ενισχύει σε πρακτικό επίπεδο. Τα πράγματα εξελίσσονται γρήγορα και πρέπει τώρα να βάλετε τα θεμέλια σε καινούργια ξεκινήματα που θα κάνετε μέσα στο καλοκαίρι που θα ακολουθήσει. Υποθέσεις προσωπικές, διευθετήσεις τυπικών εκκρεμοτήτων, τακτοποίηση περιουσιακών ζητημάτων, τυγχάνουν εύνοιας και πρέπει να μην αφήσετε τις ευκαιρίες να χαθούν. Μια άλλη πλευρά του ζωδίου σας, ευνοείται σε ταξίδια και σε σημαντικές αγοραπωλησίες.

Ζυγός

Σημαντικές οι εξελίξεις των προσωπικών και των κοινωνικών σας σχέσεων. Ευχάριστες οι μέρες της πρωτομαγιάς, η εύνοια του φεγγαριού είναι χαρακτηριστική, οι μετακινήσεις ευνοούνται όπως και οι καινούργιες γνωριμίες. Ίσως δυσκολευτείτε με κάποια πρακτικά ζητήματα που δεν διευθετούνται τόσο εύκολα αλλά δεν υπάρχει και λόγος να άγχεστε σε μεγάλο βαθμό, αφήστε το χρόνο να λειτουργήσει αποκαταστατικά. Σε επίπεδο αισθηματικό, η κατάσταση είναι πιο συγκεκριμένη ενώ πολλοί έχετε την ευκαιρία να αξιοποιήσετε μια νέα γνωριμία με πολύ καλές προοπτικές στο εγγύς μέλλον.

Σκορπιός

Έντονες προβλέπονται οι μέρες καθώς ο Ήλιος διέρχεται απέναντι από το ζώδιο σας. Η πρωτομαγιά σας δίνει την ευκαιρία μιας ανάπαυλας ή και μιας ερωτικής πανδαισίας. Βρισκόμαστε στην καρδιά της άνοιξης με τον Άρη στον Κριό. Αυτή η θέση έχει δύο εκδοχές, μια ερωτική πρόκληση που σας δελεάζει αλλά και μια επαγγελματική διαμάχη που σας προκαλεί να τη νικήσετε. Κινηθείτε μεθοδικά, καλλιεργήστε εναλλακτικές, μην χάνετε το χαμόγελο και το χιούμορ σας επίσης. Δώστε τον καλύτερο εαυτό σας στο σύντροφο σας και λειτουργήστε θετικά στην εκτέλεση των καθηκόντων σας ή στην ανάληψη μιας καινούργιας ευθύνης.

Τοξότης

Οι αντιξοότητες δεν λείπουν καθώς ο Άρης γίνεται πιεστικός αλλά η Αφροδίτη από τους Διδύμους διευκολύνει τις σχέσεις και τις αισθηματικές σας επιτυχίες. Πολλές θα είναι οι ευχάριστες στιγμές τόσο για την ερωτική σας καθημερινότητα όσο και για την κοινωνική σας ζωή. Προσπαθήστε να δώσετε το μήνυμα που θέλετε και βεβαιωθείτε ότι οι παραλήπτες του θα το κατανοήσουν. Ωστόσο το τρέιλερ του μέλλοντος σας έχει δείξει μια διαφορετική πορεία από τις πιέσεις του παρελθόντος και μια νέα εποχή έρχεται να καθιερωθεί για εσάς στους βασικούς τομείς της ζωής σας.

Αιγόκερως

Ενδιαφέρουσα παρουσιάζεται η καθημερινότητα και το τριήμερο που ακολουθεί για εσάς. Δείτε αισιόδοξα το παρόν και αξιοποιήστε τις ευκαιρίες ερωτικά ή και δημιουργικά. Σημαντική η περίοδος για να πάρετε αποφάσεις για το μέλλον μιας σχέσης ή για να κλείσετε εκκρεμότητες που έχετε αφήσει να χρονίσουν. Μεριμνήστε επίσης για το μέλλον των οικονομικών σας, αναζητήστε λύσεις στα προβλήματα σας καθώς υπάρχει εύνοια σε αυτόν τομέα τώρα. Υπερασπίστε τον εαυτό σας σωστά αλλά αποφύγετε τις αντιθέσεις, τις ρήξεις και τις παρεξηγήσεις. Δείξτε κατανόηση στο πρόβλημα ενός αγαπημένου σας προσώπου.

Υδροχόος

Έντονες οι μέρες στο τέλος του μήνα και χαρακτηριστικό το μήνυμα της πρωτομαγιάς στις εξελίξεις της προσωπικής σας ζωή. Ο Δίας από το Λέοντα και η Αφροδίτη από τους Διδύμους αποτελούν δικλίδες ασφάλειας στον τομέα της δράσης και των σχέσεων σας αυτή την εποχή. Οι πλανητικές όψεις της περιόδου σας βοηθούν να ανασυγκροτήσετε τις δυνάμεις σας και να προσδιορίσετε τους σκοπούς σας, βοηθώντας παράλληλα και τους άλλους να σας καταλάβουν καλύτερα. Ευνοούνται ερωτικές κατακτήσεις και ευχάριστα σύντομα ταξίδια.

Ιχθύς

Περιπετειώδες το κλίμα των ημερών αυτών και ευχάριστη η μέρα της πρωτομαγιάς. Προσπαθήστε να έχετε σταθερό πρόγραμμα και μην διασπάστε από εντυπώσεις ή από διερχόμενες γοητείες. Ενισχύστε τις συνεργασίες και εξελίξτε τις συναλλαγές σας. Συνεχίστε να είστε προνοητικοί στην διαχείριση των χρημάτων σας και μην παρασύρεστε σε περιττά έξοδα. Μην παρασύρεστε επίσης σε ερωτικές απιστίες γιατί θα αποκαλυφτείτε γρήγορα. Τέλος εξωραΐστε το χώρο που διαμένετε ή ταχτοποιήστε ένα ζήτημα περιουσιακό ή ένα ζήτημα διαμονής καθώς έχετε εύνοια για κάτι τέτοιο αυτή την περίοδο.

Πηγή: skai.gr

