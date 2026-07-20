Παρακολουθήστε Live την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή.

«Οι αλλαγές της ΝΔ για το Σύνταγμα, τομή για την Ελλάδα του 2030, συγχρονισμένες με τις απαιτήσεις των καιρών», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σημεία από τις δηλώσεις του πρωθυπουργού:

«Αλλάζει η έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες κυβερνητικών μελών - η Βουλή να μη μετατρέπεται σε δικαστήριο με βάση κομματικές σκοπιμότητες».

«Επαναπροσδιορίζεται η μονιμότητα στο Δημόσιο μέσω σύνδεσης με την αξιολόγηση των υπηρεσιών του».

«Θωρακίζεται η χώρα μόνιμα από τον κίνδυνο των δημοσιονομικών εκτροπών».

«Προστατεύεται ο πολίτης από την επιβολή ετεροχρονισμένων φόρων».

«Υποχρέωση της Πολιτείας η προσιτή Στέγη».

«Μεγαλύτερο ρόλο της Δικαιοσύνης στην επιλογή της ηγεσίας της».

«Συνταγματική σφραγίδα στα μη κρατικά πανεπιστήμια».

- Μέριμνες για προκλήσεις της εποχής, όπως η κλιματική κρίση και η τεχνολογική επέλαση.

Για ΔΕΘ:

«Δεν θα ενδώσουμε στον πειρασμό ενός πλεονάσματος παροχολογίας. Πάνω απ’ όλα η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, η τελευταία διεθνής έκθεση πριν από τις εκλογές της άνοιξης, θα είναι και για την παράταξη μας αλλά και για όλες τις πολιτικές δυνάμεις ένα τεστ αξιοπιστίας και εκεί θα απαντήσουμε με την αλήθεια των αριθμών στις κάλπικες υποσχέσεις που κυκλοφορούν».

«Εκεί θα κριθούν όσοι λένε ότι θα φορολογήσουν το 1% του πλούτου. Είναι ίδια βέβαια που φορολόγησε το 99% των Ελλήνων», πρόσθεσε.

Για ΠΑΣΟΚ

«Θα δοκιμαστούν και οι τζάμπα παροχές που διακινεί η αντιπολίτευση. Θα δοκιμαστούν όμως και εκείνοι που θέλουν να φαίνονται σοβαροί αλλά με την κοστολόγηση των εξαγγελιών τους. Η Θεσσαλονίκη θα είναι φέτος ο καθρέφτης της αλήθειας για όλους».

Για ΟΠΕΚΕΠΕ - Αντιπολίτευση

«Μια ολόκληρη παράταξη κρεμάστηκε στα μανταλάκια του ψέματος και της διαβολής. Οι ιστορικές και διαχρονικές παθογένειες ονομάστηκαν αυθαίρετα σκάνδαλα».

«...και οι εργολάβοι της τοξικότητας οφείλουν λοιπόν να αναλογιστούν πως διέσυραν με αυτόν τον τρόπο τους συναδέλφους τους σε αυτές τις αθλιότητες

Όταν αφορά αριστερούς και μπαχαλάκηδες τότε μόνο τους αφορά όλους το τεκμήριο της αθωότητας. 9 στους 13 η υπόθεση τους αρχειοθετήθηκε. Αναγκάστηκα να κάνω δεκτές τις παραιτήσεις τριών συναδέλφων το υπουργικό συμβούλιο. Για τις τέσσερις υποθέσεις εκφράζω την ευχή με τη νομοθετική ρύθμιση ότι αυτές υποθέσεις θα τελεσιδικήσουν».

«Όλοι αυτοί οι οποίοι προσφέρουν ιδεολογικό οξυγόνο στις φλόγες της βίας. Για να φτάνουμε έτσι σε εμπρησμούς και σε δολοφονίες όπως αυτή της Βάγιας Νέστορα».

Για οικονομία

«Τα γεγονότα είναι αμείλικτα κι εμείς οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι να τα εξηγήσουμε με πειστική ερμηνεία. Έουμε δυστυχώς πάλι μια έξαρση της έντασης στο Στενό του Ορμούζ και αυτό θα οδηγήσει νομοτελειακά σε αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και της ενέργειας. Το ερώτημα είναι τι μπορούμε εμείς να κάνουμε απέναντι σε μία πραγματικότητα την οποία σίγουρα δεν μπορούμε να ελέγξουμε, οφείλουμε όμως να προσπαθήσουμε να τη διαχειριστούμε με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο».

Για ακρίβεια

«Εξαντλούμε κάθε δυνατή παρέμβαση...Έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια και στα σουπερμάρκετ με ένα πάγωμα τιμών με μειώσεις στα βασικά αγαθά από το Σεπτέμβριο».

Πηγή: skai.gr

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